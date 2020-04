Mailand (ots/PRNewswire) - Bracco Imaging, ein weltweit führendes Unternehmen bei diagnostischer Bildgebung, gab heute eine neue Initiative mit dem Titel BRACCO CARES bekannt. BRACCO CARES ist ein werbungsfreies Programm zur Unterstützung des Gesundheitswesens auf der ganzen Welt während der COVID-19-Pandemie und darüber hinaus.BRACCO CARES ist für Bracco eine Gelegenheit, die Akteure im Bildgebungsbereich für all das zu würdigen, was sie zur Unterstützung der Diagnose, Behandlung und Pflege von Patienten tun.BRACCO CARES besteht aus einer Reihe von Webinaren und Videovorträgen, die aktuelle, relevante Brancheninformationen und Best Practices bereitstellen, um den medizinische Fachpersonen die Orientierung in der COVID-19-Situation zu erleichtern. BRACCO CARES wird durch einen uneingeschränkten Ausbildungszuschuss von Bracco an das Fachmagazin Applied Radiology finanziert, das die Entwicklung und Durchführung der Webinare und Videovorträge verwalten wird.Fulvio Renoldi Bracco, CEO von Bracco Imaging, sagte: "Die Bracco-Gruppe ist seit über 90 Jahren Teil des globalen Gesundheitswesens. Als zuverlässiger Partner auf dem Gebiet der diagnostischen Bildgebung wollen wir medizinische Fachpersonen in diesen beispiellosen Zeiten unterstützen. Das Programm BRACCO CARES ist nur eine der vielen Wege, wie Bracco die Menschen an der Front unterstützt. Wir sind stolz darauf, Seite an Seite mit Bildgebungsfachleuten aus der ganzen Welt zu stehen.Für mehr Informationen über das Programm Bracco Cares siehe: https://imaging.bracco.com/us-en/education/bracco-cares.Informationen zu Bracco Imaging SpaBracco Imaging S.p.A. ist Teil der Bracco Group und eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der diagnostischen Bildgebung. Bracco Imaging hat seinen Firmensitz in Mailand, Italien.Bracco Images verfügt über ein Produkt- und Lösungsportfolio für sämtliche wichtigen diagnostischen Bildgebungsmodalitäten: Röntgenbildgebung (einschließlich Computertomografie-CT, interventioneller Radiologie und Herzkatheterisierung), Kernspintomografie (MRI), kontrastverstärkter Ultraschall (CEUS), Nuklearmedizin mithilfe radioaktiver Tracer und neuartige PET-Kontrastmittel. Die diagnostische Bildgebung wird durch verschiedene medizinische Geräte und fortschrittliche Verabreichungssysteme für Kontrastmittel in der Bildgebung im Bereich der Radiologie ergänzt. Das Unternehmen ist weltweit in über 100 Märkten entweder direkt oder indirekt über Tochtergesellschaften, Joint Ventures, Lizenzen und Vertriebspartnerschaftsverträge tätig. Bracco Imaging ist in allen wichtigen geografischen Gebieten stark präsent: Nordamerika, China, Europa, Japan, Brasilien, Mexiko und Südkorea.Die Produktionsstätten von Bracco Imaging werden unter vollständiger Einhaltung der Best Practices und im Rahmen von nachhaltigen umweltfreundlichen Produktionsprozessen betrieben. Produktionsstätten befinden sich in Italien, der Schweiz, Deutschland, Kanada, China und Japan.Bracco Imaging verfügt über eine gut ausgebildete und innovative Forschungs- und Entwicklungsorganisation (F&E) mit einem effizienten, prozessorientierten Ansatz und einer entsprechenden Erfolgsbilanz bei Innovation in der Branche für diagnostische Bildgebung. Die F&E-Aktivitäten werden in drei Forschungszentren in Italien, der Schweiz und den USA gesteuert. Um mehr über Bracco Imaging zu erfahren, besuchen Sie bitte www.braccoimaging.com.Medienkontakte:Federica UrsoBracco Imaging Media RelationsMediarelations.Imaging@bracco.comM: + 39 366 6328611 Kimberly GerweckBracco Diagnostics Inc. Media Relations (USA)BDIMediaContact@diag.bracco.comD: +1 609-524-2777 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1160236/Bracco_Imaging_Bracco_Cares_Logo.jpgOriginal-Content von: Bracco Imaging S.p.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129785/4583073