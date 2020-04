Nach dem schwungvollen Wochenauftakt gestern mit einem Plus von 3,1 Prozent setzt der DAX seine Aufwärtsbewegung am Dienstag fort. Bis zum Mittag legt der DAX rund 1,5 Prozent zu und notiert damit bei rund 10.820 Punkten. Damit kann sich der DAX aus seiner Seitwärtsspanne von rund 10.200 bis 10.800 Punkten befreien, die rund zweieinhalb Wochen andauerte - und zwar nach oben hin! In den Fokus rücken in dieser Woche neben den vielen Zahlen der Berichtssaison auch die Notenbanken. Die japanische Notenbank ...

