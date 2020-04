Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will bei den Lockerungen der Corona-Maßnahmen flexibler vorgehen. Die starre Konzentration auf die Quadratmeter-Zahlen bei den Öffnungen im Einzelhandel könne man durch andere Kriterien ersetzen, sagte Spahn am Dienstag.

Die Akzeptanz würde erhalten bleiben, wenn die Maßnahmen nachvollziehbar seien, sagte er mit Verweis auf die Regelung, dass nur Geschäfte mit einer Verkaufsfläche unter 800 Quadratmetern wieder ihre Türe öffnen dürfen, was auf Kritik gestoßen war.

"Ich denke, die gemeinsame Lehre aus den letzten Vereinbarungen von Bund und Ländern ist, dass wir uns stärker an Kriterien, die wir definieren, orientieren müssen, und weniger an Quadratmetern", sagte der CDU-Politiker auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) in Hannover.

Regelungen seien nachvollziehbarer, wenn man dabei etwa nach der Anzahl der Personen pro 20 Quadratmeter vorgehe oder Abstandsregeln umsetze und ausreichend Hygieneangebote bereitstelle. Dies würde "wahrscheinlich auch mithelfen, Akzeptanz zu erhalten und zu erhöhen", sagte Spahn.

Bayern will später als andere öffnen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußerte sich vorsichtiger, da die Corona-Ansteckungsrate wieder gestiegen sei. Eine atmende Strategie sei wichtig, bei der Lockerungen von der Infektionsstrategie abhängen sollten. Denkbar seien Lockerungen der Gastronomie um Pfingsten herum.

"Wir werden nicht auf Dauer ein ganzes Land abriegeln können, sondern wir brauchen einen vorsichtigen und behutsamen Weg aus dem Lockdown. Aber er muss in sensiblen Schritten gehen", erklärte Söder. "Bayern hat früher und konsequenter begonnen, Bayern wird auch später aufhören als andere."

Niedersachsen drängt auf Öffnungsperspektive

Weil drängte auf eine zeitliche Perspektive für weitere Lockerungen, die man den Menschen und verschiedenen Wirtschaftssektoren geben müsse. Bei dem geplanten Gespräch der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Donnerstag werde es noch nicht zu Entscheidungen kommen. Aber für den erneuten Austausch in der Woche drauf müsse geklärt werden, "an welchen Stellen wir in welchem Tempo dann zu einem normaleren Leben zurückkehren können."

"Ich mache für mich persönlich keinen Hehl daraus, dass ich glaube, dass die Zeit dafür reif ist, die unterschiedlichen Sektoren alle mit einer Perspektive zu versehen", so Weil. "Diese Perspektive kann auch immer nur stufenweise und in Abhängigkeit von dem Infektionsgeschehen erarbeitet werden."

Aber eine Perspektive sei "notwendig" für Handel, Tourismus, Gastronomie sowie Schulen und Kindertagesstätten, allerdings immer in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen.

