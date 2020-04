Der weltweite Ausbruch von COVID-19 bringt noch nie da gewesene Herausforderungen für unseren Alltag mit sich. Um die beeindruckende Welle der Hilfsbereitschaft in dieser Krise zu unterstützen, spenden Tetra Pak, Sidel und DeLaval gemeinsam 435.000 Euro an Hilfsorganisationen und Krankenhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Von diesem Betrag wird das Rote Kreuz in allen drei Ländern unterstützt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...