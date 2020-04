Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat mit seiner virtuellen Hauptversammlung in diesem Jahr erheblich Geld gespart. Finanzvorstand Wolfgang Nickl bezifferte die Kosten mit rund 1 Million Euro. Rund 500.000 Euro habe die technische Unterstützung gekostet, weitere 300.000 die mit Briefporto versandte Einladung, antwortete Nickl auf eine entsprechende Aktionärsfrage.

Die Hauptversammlung 2019, die im World Conference Center Bonn abgehalten wurde, kostete dagegen rund 3,5 Millionen Euro. Neben Saalmiete schlug auch die Verpflegung der rund 3.600 angereisten Teilnehmer zu Buche.

In diesem Jahr können die Aktionäre der Bayer-Hauptversammlung ausschließlich über das Internet folgen. Rund 2.100 Personen machten zu Beginn am Morgen davon Gebrauch, wie Aufsichtsratschef Werner Wenning verriet. In einem offenen Raum in der Konzernzentrale wechselten sich die Manager bei ihren Reden und Ansprachen an einem Rednerpult ab, das zwischendurch immer wieder desinfiziert wurde.

Der Gesetzgeber hatte Ende März wegen der Ausbreitung des Coronavirus kurzfristig die Möglichkeit von virtuellen Hauptversammlungen geschaffen, damit Aktiengesellschaften ihre Gewinnverwendungsbeschlüsse zeitnah und rechtssicher fassen können. Auch Bayer habe sich dafür politisch eingesetzt, sagte Finanzchef Nickl.

Anders als bei einer Präsenzveranstaltung kommen die Aktionäre in der virtuellen Hauptversammlung nicht zu Wort. 2019 war es wegen der wachsenden Zahl von Glyphosat-Schadensersatzklagen und der damit verbundenen Risiken und negativen Folgen für den Bayer-Aktienkurs in Bonn zu einem regelrechten Scherbengericht über die Bayer-Führung gekommen.

Beantwortet wurden auch in diesem Jahr Fragen von Anteilseignern, allerdings nur solche, die zuvor fristgerecht eingereicht worden waren. 40 Aktionäre machten davon Gebrauch und stellten insgesamt 245 Fragen an die Führungsmannschaft. Das entspricht laut Wenning etwa dem langjährigen Durchschnitt. 2019 mussten 275 Fragen beantwortet werden.

Bayer ist der erste DAX-Konzern, der seine Hauptversammlung nach den gesetzlichen Ausnahmeregeln virtuell veranstaltet. Aufsichtsratschef Werner Wenning, der mit Ablauf der Hauptversammlung nach 54 Jahren bei Bayer sein letztes Amt aufgibt, bedauerte, dass er das Wort nicht direkt an die Aktionäre richten konnte. Auch auf den Applaus musste er verzichten, als ihn Vorstandschef Baumann für seine Tätigkeit würdigte.

