FRANKFURT (Dow Jones)--Die durch die Corona-Pandemie hart getroffene Deutsche Lufthansa zieht offenbar auch eine Sanierung über eine Insolvenz in Eigenverantwortung in Betracht. Der DAX-Konzern, der derzeit über einen möglichen Einstieg des Staates verhandelt, sehe dies als mögliche Alternative, wenn die Auflagen in einem Rettungspaket ihn zu sehr in der Wettbewerbsfähigkeit beschränken würden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine mit den Überlegungen der Lufthansa vertraute Person.

Nach Angaben der Flugbegleitergewerkschaft Ufo soll Vorstandschef Carsten Spohr in einer Videobotschaft an die Mitarbeiter gesagt haben, "er führe eher die Lufthansa in die Insolvenz in Form eines Schutzschirmverfahrens, als sich von der Politik reinreden zu lassen", wie Ufo in einem Brief an die Bundeskanzlerin schreibt, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. Dies habe viele Mitarbeiter empört und verunsichert.

Ein Lufthansa-Sprecher sagte dazu jedoch auf Nachfrage von Dow Jones Newswires, die Aussage Spohrs sei in dem Video "so nicht gefallen". Darüber hinaus wollte er sich nicht äußern. Auch frühere Aussagen eines anderen Sprechers gegenüber dem Magazin Focus, dass der Vorstand alle Optionen inklusive des Schutzschirmverfahrens prüfe, wollte er nicht wiederholen.

Spohr selbst hat im Gespräch mit der Wochenzeitung Die Zeit vor einem zu großen Staatseinfluss auf sein Unternehmen in der Folge möglicher Staatshilfen gewarnt. Der Luftverkehr sei immer politisch gewesen, aber "es darf nie eine politisch verordnete Frage werden, ob wir von München oder von Zürich aus nach Osaka fliegen", sagte Spohr der Zeit. Das sei eine zentrale Frage für die Zukunft des Unternehmens. "Die Lufthansa hat die drei besten Jahre ihrer Konzerngeschichte hinter sich", sagte Spohr. "Wenn sie auch künftig erfolgreich sein soll, muss sie auch weiterhin ihr Schicksal unternehmerisch gestalten können."

Schützenhilfe bekommt er von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DWS), die sich gegen einen "unverhältnismäßigen Einfluss auf unternehmensstrategische Entscheidungen" aussprach. Schließlich sei das Unternehmen gut geführt gewesen und habe ohne eigenes Verschulden den Großteil des Umsatzes verloren. Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat in der Diskussion um den staatlichen Einstieg bei einzelnen Unternehmen vor einer Einmischung der Politik in die Firmenpolitik gewarnt.

Die deutsche Politik ist bei dem Thema gespalten. Während sich etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für eine stille Beteiligung stark gemacht hat, fordern die Grünen, mögliche Hilfsgelder an einen stärkeren staatlichen Einfluss im Unternehmen zu knüpfen.

April 28, 2020

