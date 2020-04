BERLIN (Dow Jones)--Deutschland will sich stärker beim Aufbau der Erneuerbaren Energien in Afrika engagieren. Das Bundesentwicklungsministerium von Gerd Müller (CSU) erklärte, es werde dazu in diesem Jahr gemeinsam mit der Afrikanischen Entwicklungsbank ein Markteintrittsprogramm auflegen. "Vor allem deutschen und afrikanischen Mittelständlern soll so die Finanzierung von Zukunftstechnologien in Afrika leichter gemacht werden", erklärte Müller anlässlich des heute endenden Petersberger Klimadialogs.

"Die Corona-Pandemie zeigt uns ganz klar: Wir dürfen nicht zur Normalität der Globalisierung zurückkehren." Neben einem Corona-Schutzschirm, für den Müller insgesamt vier Milliarden Euro fordert, sollte die EU auch ihren Green Deal auf die europäische Nachbarschaft und afrikanische Länder ausweiten. Nötig sei eine europäische Energie- und Klimapartnerschaft mit einer Investitionsoffensive für Afrika.

Denn in Afrika entscheide sich die Zukunft des Klimas. 600 Millionen Menschen hätten dort noch keinen Zugang zu Strom. "Wenn jeder eine Steckdose auf Basis von Kohle bekommen würde, müssten hunderte neue Kohlekraftwerke gebaut werden", so Müller. "So erreichen wir die Klimaziele nie!" Beim 11. Petersberger Klimadialog debattieren Politiker aus über 30 Ländern über die Eindämmung des Klimawandels.

