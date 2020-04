NEW YORK (dpa-AFX) - Auf dem US-Immobilienmarkt hat sich der Preisauftrieb im Februar etwas beschleunigt. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Hauspreise um 0,45 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Volkswirte hatten nur mit einem Zuwachs von 0,35 Prozent gerechnet. Im Januar waren die Hauspreise noch um revidierte 0,35 Prozent (zunächst: +0,30) gestiegen.



Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Hauspreise im Februar um 3,47 Prozent. Hier war ein Anstieg von 3,19 Prozent erwartet worden. Die Daten wurden noch vor dem Übergreifen der Corona-Krise auf die USA erhoben.



Als Grund für den Preisanstieg auf dem Immobilienmarkt gilt eine stärkere Nachfrage. In den kommenden Monaten dürfte jedoch die rasch steigende Arbeitslosigkeit und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens den Häusermarkt belasten./jsl/jkr/he

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken