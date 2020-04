BERLIN (dpa-AFX) - Der Verband Bildung und Erziehung hat angesichts des weiter andauernden Homeschoolings pädagogische Konzepte für einen digitalen Unterricht gefordert. Es sei gut, dass "überhöhte Erwartungen" an eine baldige Rückkehr in die Klassenräume nun erst mal von der Kultusministerkonferenz (KMK) abgeräumt worden seien, sagte der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann der dpa am Dienstag. In einem gemeinsamem Konzept der KMK heißt es, in der Corona-Krise werde bis zu den Sommerferien kein regulärer Unterricht möglich sein - es werde stattdessen einen Mix aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause geben.



"Dafür reicht es aber nicht, Schülern iPads zu verteilen", sagte Beckmann mit Blick auf die kürzlich beschlossenen 500 Millionen Euro als Extrahilfsgeld für bedürftige Schüler. Man müsse ihnen auch beibringen, wie sie die Geräte adäquat einsetzen. Die Anschaffung von Laptops über das Hilfspaket könnte dem VBE-Chef zufolge aber helfen, um die digitale Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern zu Hause zu verbessern - sofern die Mittel schnell fließen. Bei jedem weiteren Schritt zurück müsse gelten: "Nur das machen, was pädagogisch sinnvoll ist, gesundheitlich verantwortbar und organisatorisch umsetzbar."/wa/DP/jha

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken