Neben dem bisherigen Investor PostFinance beteiligt sich neu die Credit Suisse mit ihrem Investitionsgefäss 'Credit Suisse Entrepreneur Capital AG' an TONI Digital.Zürich - Das Zürcher Startup TONI Digital macht den Versicherungsmarkt mit einem innovativen Geschäftsmodell einfacher, digitaler und günstiger. Jetzt sicherte sich das Unternehmen rund 6 Millionen CHF in der aktuellen Finanzierungsrunde. Neben dem bisherigen Investor PostFinance beteiligt sich neu die Credit Suisse mit ihrem Investitionsgefäss 'Credit Suisse Entrepreneur Capital AG' an TONI...

Den vollständigen Artikel lesen ...