Boston (ots/PRNewswire) - Unternehmen setzt mit der jüngsten Einführung weiterhin proaktive NachhaltigkeitsstandardsSappi, ein führender Hersteller und Lieferant von diversifizierten Papiersorten, Verpackungsprodukten und Zellstoff zum Auflösen, stellte heute Ultracast Viva vor, ein strukturiertes Trennpapier, das speziell für hochreine PVC-, PU-, Halb-PU- und lösungsmittelfreie Gießsysteme hergestellt wird. Dieses Produkt verkörpert die zukunftsweisenden Nachhaltigkeitspraktiken von Sappi, die mit den globalen Zielen für eine umweltfreundliche Herstellung übereinstimmen.Es treten Bestimmungen in Kraft, um lösungsmittelbasierte Gießsysteme in China und der Europäischen Union einzuschränken oder abzuschaffen, um chemische Abfälle und Umweltverschmutzung zu reduzieren. Infolgedessen haben viele der weltweit führenden Textil- und Modemarken das Programm Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) ins Leben gerufen, um Änderungen in ihren Wertschöpfungsketten umzusetzen, die sich an der Manufacturing Restricted Substance List (MRSL) des ZDHC orientieren. Während diese Änderungen weiterhin umgesetzt werden, hat Sappi proaktiv das erste hochwertige High-Fidelity-Gusspapier der Branche entwickelt, das mit lösungsmittelfreien Systemen kompatibel ist. Ultracast Viva bietet darüber hinaus Leistungsverbesserungen, insbesondere im Hinblick auf reduzierte Rollneigung, erhöhte Wiederverwendbarkeit und einfachere Handhabung mit erweiterten Temperaturgrenzen für PVC, Semi-PU und 100-prozentigem PU einschließlich wässriger PU-Chemikalien. Der Produktionsleiter von Anli Co., Ltd, ein Erstanwender, kommentierte: "[Ultracast Viva bietet] eine einfache Freisetzung, konsistente Qualität und hohe Effizienz für unsere PU-Produktion.""Sappi hat sich voll und ganz der Nachhaltigkeit verschrieben, daher ist die Einführung von Ultracast Viva ein natürlicher nächster Schritt, da wir Wege zur Verbesserung der umweltverträglichen Herstellung durch Innovation verfolgen", sagte Mark Hittie, Director of Release Strategy bei Sappi Casting and Release. "Wir entwickeln unser Geschäft ständig weiter, um den globalen Anforderungen gerecht zu werden, und diese Produktlinie ist das perfekte Beispiel dafür. Wir sind stolz darauf, dass Sappi den Standard für High-Fidelity-Texturen mit reduzierter Umweltbelastung setzt."Die zukunftsweisenden Produkte und Texturen von Sappi nutzen weiterhin modernste Technologie aus dem Werk Westbrook in Maine. Mit fast 80 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Texturen steht Sappi an der Spitze der technologischen Innovation und Entwicklung für die Trennpapierindustrie. Zuletzt brachte das Unternehmen im Jahr 2016 die ersten Mikrotexturen auf den Markt und führt nun Ultracast Viva in seine permanente Produktlinie ein. Kunden können aus über 150 Texturen wählen, die allen Herstellern beschichteter Gewebe und Markeninhabern zur Verfügung stehen und in der Sappi Release Textures App erkundet werden können. Um ein Einführungskit und ein Muster von Ultracast Viva-Papier anzufordern, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter von Sappi. Launch-Kits werden im Laufe der nächsten Wochen erhältlich sein.Um mehr über Sappis Guss- und Trennpapiere zu erfahren, einschließlich zusätzlicher Texturen für dekorative Laminate, besuchen Sie bitte: https://www.sappi.com/sappi-casting-release-papers.Informationen zu Sappi North America, Inc.Sappi North America, Inc. mit Hauptsitz in Boston ist ein Marktführer bei der Verarbeitung von Holzfasern zu hochwertigen Produkten, die von Kunden weltweit nachgefragt werden. Der Erfolg unserer vier diversifizierten Geschäftsbereiche - hochwertige gestrichene Druckpapiere, Zellstoff, Verpackungs- und Spezialpapiere sowie Guss- und Trennpapiere - wird durch starke Kundenbeziehungen, erstklassige Mitarbeiter und vorteilhafte Vermögenswerte, Produkte und Dienstleistungen möglich gemacht. Unsere hochwertigen grafischen Papiere, darunter McCoy, Opus, Somerset und Flo, sind die wichtigste Plattform für Premium-Magazine, Kataloge, Bücher, Direktwerbung und hochwertige Druckwerbung. Mit unserer Marke Verve, einer nachhaltigen Faser, die in einer breiten Palette von Produkten, einschließlich Textilfasern und Haushaltswaren, verwendet wird, sind wir ein führender Hersteller von auflösendem Zellstoff. Mit unseren einlagigen Verpackungsmarken Spectro und Proto liefern wir nachhaltige Verpackungs- und Spezialpapiere für Luxusverpackungen und Faltkartonanwendungen sowie für die Lebensmittel- und Etikettenindustrie mit unseren Spezialpapieren LusterPrint und LusterCote. Dank unserer Produktlinien Ultracast-, PolyEx- und Classics für die Automobil-, Mode- und technische Folienindustrie sind wir auch einer der weltweit führenden Anbieter von Guss- und Trennpapieren. Kunden verlassen sich auf Sappi, wenn es um hohe technische, betriebliche und Marktkompetenz, Produkte und Dienstleistungen mit gleichbleibend hoher Qualität und Zuverlässigkeit sowie um hochmoderne und kosteneffiziente Anlagen und Innovationsgeist geht.Sappi North America ist eine Tochtergesellschaft von Sappi Limited (JSE), einem globalen Unternehmen mit Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika, mit mehr als 12.000 Mitarbeitern und Produktionsstätten auf drei Kontinenten in sieben Ländern und Kunden in über 150 Ländern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1159359/Sappi_Ultracast_Viva_Launch.jpgPressekontakt:Olga KaragiannisSappi North America+1 617-423-5409Olga.Karagiannis@sappi.comVanessa SerratoMatter Communications+1 971-245-3613Sappi@matternow.comOriginal-Content von: Sappi North America, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121747/4583276