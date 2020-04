NEW YORK (Dow Jones)--Nach einem guten Start in die neue Handelswoche dürfte die Wall Street auch am Dienstag fester starten. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 legt vor der Startglocke um 1,4 Prozent zu. Die Anleger zeigen sich im Zwiespalt zwischen Hoffen und Bangen: Einerseits die Hoffnung, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bald weiter gelockert werden können und die Wirtschaft wieder hochgefahren werden kann, zum anderen die Angst vor den rezessiven Auswirkungen der Krise auf die Weltwirtschaft. Für Bewegung dürfte zunächst die auf vollen Touren laufende Berichtssaison sorgen, wobei der Fokus auf den Spuren liegen dürfte, die die Pandemie in den Bilanzen der Unternehmen hinterlassen hat. Bereits vor Handelsbeginn haben zahlreiche Unternehmen ihre Geschäftszahlen offengelegt.

Für Bewegung in die eine oder andere Richtung könnte zudem der kurz nach Handelsbeginn veröffentlichte Index des Verbrauchervertrauens für den Monat April sorgen. Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Krise wird mit einem herben Einbruch gerechnet.

Ford und 3M springen nach oben - UPS geben nach

Pepsico steigen im vorbörslichen Handel um 1,6 Prozent. Der Getränke- und Snackanbieter hat seinen Umsatz in den zwölf Wochen per 21. März 2020 organisch um 7,9 Prozent gesteigert. Angesichts der Unsicherheit in Bezug auf Covid-19 sei die Jahresprognose trotz des starken ersten Quartals nicht mehr gültig, heißt es es.

Ford springen um 6,4 Prozent nach oben. Der Autobauer will am 4. Mai die Produktion in den meisten europäischen Werken wieder hochfahren. Die Produktion werde schrittweise in Saarlouis und Köln, im spanischen Valencia und in Craiova in Rumänien wieder aufgenommen. In Valencia werde die Produktion am 18. Mai wieder beginnen, der Produktionsstart für die britischen Werke werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Die Pfizer-Aktie verbessert sich um 2,5 Prozent. Der Pharmakonzern hat im ersten Quartal wegen Corona-Krise einen Umsatzrückgang verbucht. Auch der Gewinn ging zurück. Pfizer bestätigte den Ausblick, will aber mehr Geld für Forschung und Entwicklung zur Bekämpfung des Coronavirus ausgeben.

Für die Titel des Baumaschinenherstellers Caterpillar geht es um 0,1 Prozent abwärts. Der US-Baumaschinenhersteller hat in den ersten drei Monaten 2020 weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahr. Neben den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie spürte der Konzern auch ein geringeres Verkaufsvolumen wegen der verhaltenen Endkundennachfrage und veränderter Lagerbestände. Wegen der anhalten Unsicherheiten will der Konzern keine Jahresprognose ausgeben.

3M legen 4,7 Prozent zu. Der Mischkonzern hat im ersten Quartal mehr umgesetzt und verdient als am Markt erwartet. Angesichts der Unsicherheiten im Zuge der Corona-Pandemie zieht das Unternehmen aber nun seinen Ausblick 2020 zurück. Zudem wird das Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt und die Investitionen werden gekürzt.

UPS liegen 3,8 Prozent zurück. Der Paketdienstleister will dieses Jahr rund 1 Milliarde US-Dollar weniger investieren als ursprünglich geplant. Außerdem sollen die Aktienrückkäufe für den Rest des Jahres ausgesetzt werden. Einen Umsatz- und Ergebnisausblick für 2020 werde es nicht geben. Der Nettogewinn sank im ersten Quartal auf 965 Millionen Dollar von 1,11 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg dagegen stärker als erwartet um 5 Prozent auf gut 18 Milliarden Dollar.

Boeing rücken hingegen 1,7 Prozent vor. Der Flugzeugbauer will die Produktion in seinem Werk in North Charleston, South Carolina, wieder aufnehmen. Dort wird der 787 Dreamliner gebaut. Die Produktion soll ab Sonntag wieder aufgenommen werden, kündigte Boeing an. Die Arbeiter sollen sich durch einen Mindestabstand zueinander und Sauberkeit gegen Infektionen schützen.

WTI fällt auf tiefsten Stand seit 1986

Für die Ölpreise geht es erneut nach unten. Weiter belasten die eingebrochene Ölnachfrage im Zuge der Coronavirus-Pandemie und die herrschenden Überkapazitäten die Notierungen. Außerdem dürfte das Wiederhochfahren der einzelnen Volkswirtschaften ein langsamer Prozess werden. Hinzu kommen hier noch Umschichtungen von Anlegern in Kontrakte mit längeren Laufzeiten. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI im marktrelevanten Juni-Kontrakt fällt um 9,7 Prozent auf 11,54 Dollar, das Tagestief liegt bei 10,07 Dollar. Zwischenzeitlich ist der WTI-Preis damit auf den tiefsten Stand seit 1986 gefallen. Der Preis für die europäische Referenzsorte Brent steigt hingegen leicht um 1,2 Prozent auf 20,23 Dollar.

Mit den anhaltenden Hoffnungen in der Corona-Krise und einer gestiegenen Risikoneigung ist der Dollar nicht gefragt. Der Euro notiert aktuell 0,5 Prozent fester bei 1,0881 Dollar.

Der Goldpreis als vermeintlich sicherer Hafen gibt mit der gestiegenen Zuversicht der Anleger 0,2 Prozent nach auf 1.713 Dollar. Am Anleihemarkt sinkt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen mit steigenden Notierungen um 1,5 Basispunkte auf 0,65 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 -0,5 0,21 -99,9 5 Jahre 0,39 -1,0 0,40 -153,8 7 Jahre 0,55 -1,8 0,57 -169,9 10 Jahre 0,65 -1,5 0,66 -179,8 30 Jahre 1,23 -3,1 1,26 -183,8 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:03 Mo, 17:39 Uhr % YTD EUR/USD 1,0881 +0,46% 1,0825 1,0835 -3,0% EUR/JPY 116,01 -0,14% 116,03 116,12 -4,8% EUR/CHF 1,0583 +0,19% 1,0562 1,0571 -2,5% EUR/GBP 0,8703 -0,15% 0,8714 0,8723 +2,8% USD/JPY 106,60 -0,61% 107,19 107,19 -2,0% GBP/USD 1,2502 +0,61% 1,2423 1,2422 -5,7% USD/CNH (Offshore) 7,0794 -0,19% 7,0924 7,0931 +1,6% Bitcoin BTC/USD 7.751,01 +0,23% 7.703,51 7.686,76 +7,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 11,54 12,78 -9,7% -1,24 -80,6% Brent/ICE 20,23 19,99 +1,2% 0,24 -68,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.712,54 1.715,55 -0,2% -3,01 +12,9% Silber (Spot) 15,22 15,30 -0,5% -0,08 -14,8% Platin (Spot) 770,95 765,20 +0,8% +5,75 -20,1% Kupfer-Future 2,36 2,35 +0,4% +0,01 -15,9% ===

