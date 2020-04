Mountain Alliance AG platziert Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zur WachstumsfinanzierungDGAP-Ad-hoc: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Mountain Alliance AG platziert Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zur Wachstumsfinanzierung28.04.2020 / 15:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Mountain Alliance AG platziert Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zur WachstumsfinanzierungDer Vorstand der Mountain Alliance AG (MA) hat am 27. April 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 6.281.012 auf EUR 6.885.584 durch Ausgabe von 604.572 neuen Aktien (dies entspricht 9,6 Prozent des bisherigen Grundkapitals) gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig von der HLEE Finance S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg gezeichnet. Der Ausgabebetrag liegt bei EUR 5,00 und damit sowohl über dem durchschnittlichen Schlusskurs für Aktien der Gesellschaft innerhalb der letzten 30 Börsenhandelstage vor dem heutigen Tag als auch über dem letzten Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft.Die Emissionserlöse aus der Transaktion in Höhe von ca. EUR 3,0 Mio. sollen für das weitere Wachstum des Beteiligungsportfolios der Mountain Alliance AG eingesetzt werden. Die neuen Aktien werden ab dem 01. Januar 2020 gewinnberechtigt sein. Sie werden nach der ordentlichen Hauptversammlung 2020 der Mountain Alliance AG in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im Mittelstandssegment m:access der Börse München einbezogen werden.Kontakt: Mountain Alliance AG Manfred Danner Vorstand Bavariaring 17 80336 München phone: +49 89 2314141 00 fax: +49 89 2314141 11 e-mail: danner@mountain-alliance.de www.mountain-alliance.deCROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Investor Relations Bahnhofstr. 98 82166 Gräfelfing/München phone: +49 89 1250903-30 e-mail: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de28.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Mountain Alliance AG Bavariaring 17 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 231 41 41 00 Fax: +49 89 231 41 41 11 E-Mail: danner@mountain-alliance.de Internet: www.mountain-alliance.de ISIN: DE000A12UK08 WKN: A12UK0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1031921Ende der Mitteilung DGAP News-Service1031921 28.04.2020 CET/CEST