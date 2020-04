München (ots) - "Die Forderung der IG Metall Bayern nach tarifvertraglichen Aufzahlungen zum Kurzarbeitergeld in der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie ist eine Zumutung. In der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie sind sehr differenzierte Lösungen vorhanden. Die IG Metall verkennt vollkommen, in welcher schwierigen Lage die Betriebe sind. Hier geht es zum Teil um die Frage, wie Betriebe überleben und wie die Beschäftigung gesichert werden kann. Das sollte die IG Metall zur Kenntnis nehmen", sagte vbm Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.



Pressekontakt:



Robert Seidl, Tel. 089-551 78-203, E-Mail: robert.seidl@ibw-bayern.de



Original-Content von: IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58439/4583330

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken