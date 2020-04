Ziel ist, die FDT- und FDI-Technologien noch weiter in EtherNet/IP zu integrieren. Auch die zusätzliche Arbeit an der Gerätebeschreibung der nächsten Generation xDS für CIP-Geräte verläuft weiterhin planmäßig. Die ODVA und die FDT Group arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines FDT-Kommunikations-Annex, um das Common Industrial Protocol (CIP) der ODVA auf der neuen FDT 3.0/FITS (FITS)-Plattform zu unterstützen. Die FDT-Group hat sich bereit erklärt, eine Annex-Projektgruppe zu gründen, um einen Kommunikations-Annex für FITS zu entwickeln, um Netzwerke auf CIP-Basis wie EtherNet/IP zu unterstützen. ...

