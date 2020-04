Online-Hauptversammlungen sind der Renner in der Corona-Krise. Die Bayer AG macht dazu heute den Auftakt im DAX. Auch Altech Advanced Materials muss am kommenden Donnerstag diesen Weg gehen und könnte im Mai von der sich bessernden Lage in Deutschland profitieren.

Virtuelle Hauptversammlung: Ein Renner in Corona-Zeiten

In diesen Zeiten hängt quasi alles mit der Ausbreitung de Sars Cov-2-Virus zusammen. Als erster DAX-Konzern überhaupt hält der Bayer-Konzern heute seine Hauptversammlung online ab. Und auch die Münchener Kapitalmarktkonferenz MKK startete heute im Netz und ohne Präsenz vor Ort. In diesen Zeiten, in denen Menschenansammlungen gemieden werden sollen, ist das ein gangbarer Weg, den der Gesetzgeber in Deutschland bewusst zugelassen hat. Die entsprechende Regelung nennt sich übrigens Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs-und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ("GesRuaCOVBekG"). Langfristig wird dies zwar kein Ersatz zur herkömmlichen Hauptversammlung sein. Aber übergangsweise wird so jede Menge wirtschaftlicher und gesundheitlicher ...

