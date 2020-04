Joie launcht ersten i-Size Booster: Kindersitz i-TraverDGAP-News: Allison GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges Joie launcht ersten i-Size Booster: Kindersitz i-Traver (News mit Zusatzmaterial)28.04.2020 / 16:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Mit dem i-Traver bringen die Kindersitzexperten von Joie ihren ersten i-Size Booster-Sitz auf den Markt. Das Ziel: Familien bis zum Ende der Kindersitzpflicht i-Size sicher zu begleiten. Neben seiner Zertifizierung nach neuesten technischen Standards überzeugt der i-Traver außerdem mit einer bequemen Ruheposition für das Schläfchen unterwegs.Für die meisten Eltern ist Kindersicherheit im Auto eines der wichtigsten Themen überhaupt. Und während i-Size als Zertifizierung bei Babyschalen und Reboardern fast schon selbstverständlich ist, finden sich bisher nur wenige vorwärtsgerichtete Folgesitze ab 100 cm, die den i-Size Anforderungen gerecht werden. Diese Lücke schließen die Joie-Kindersitzexperten mit dem i-Traver.i-Size sicher und extra komfortabelDie Installation mit verstellbaren Isofix-Konnektoren gehört ebenso zum Sicherheitspaket wie ein integrierter Seitenaufprallschutz zum Schutz von Kopf, Brust und Becken und eine intuitive, gut gekennzeichnete Gurtführung an Kopfstütze und Sitzeinheit. Hinzukommen zusätzliche Seitenaufprallschutzelemente, die im Falle eines Unfalls Energie absorbieren und den kleinen Passagier zuverlässig schützen.Über die kompakten Maße freuen sich vor allem Familien mit mehreren Kindern: Der i-Traver ist so konzipiert, dass bei Nutzung bis zu einer Körpergröße von 135 cm drei Sitze nebeneinander auf die Rückbank passen.Im Hinblick auf den Komfort hat Joie vor allem die Bedürfnisse größerer Kinder ab circa 3,5 Jahren im Blick: Die Polsterung mit Memory-Schaum sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl, die Ruheposition ermöglicht entspanntes Zurücklehnen und während manche Boostersitze ab 140 cm Körpergröße in der Länge zu knapp werden, bietet der i-Traver mit zehn verschiedenen Höhen der Kopfstütze auch richtig großen Kids bis 150 cm Platz*. Der Sitzbezug ist mit wenigen Klicks abnehmbar und kann bequem in der Waschmaschine gewaschen werden.Der i-Traver ist voraussichtlich ab Ende Juni im Fachhandel erhältlich.*Voraussetzung ist eine entsprechende Innenraumhöhe im FahrzeugFrankenthal, 27. April 2020Pressekontakt: Konfetti Kommunikation, Andrea Jahr, Tel 0221 99899948, Mail: joie@konfetti-kommunikation.dePressefotosDownload der hochauflösenden Pressefotos unter Joie i-Traver.Eigenschaften Joie i-Traver- Zertifiziert nach der aktuellsten i-Size Norm ECE R129/03 erfüllt der Sitz höchste Sicherheitsanforderungen für Kinder von 100-150 cm (fahrzeugspezifisch von 135-150 cm)- Intuitive und gut gekennzeichnete Gurtführung an Kopfstütze und Sitzeinheit- Integrierter Seitenaufprallschutz zum Schutz von Kopf, Brust und Becken- Memory-Schaum für ein gutes Sitzgefühl und ein Plus an Sicherheit- Guard Surround Safety Seitenaufprallschutzelemente geben Extra-Schutz und absorbieren Energie im Falle eines Crashs- Mit einem Handgriff 10-fach höhenverstellbare Kopfstütze zur optimalen Anpassung an die Größe des Passagiers- Rückenlehne mit bequemer Ruheposition - für eine komfortable Fahrt- Gepolsterte Armlehnen- 3-fach tiefenverstellbare Sitzfläche- Verstellbare ISOFIX-Konnektoren für eine einfache Befestigung- Kompakte Maße, sodass drei Sitze auf die Rückbank passen (bis 135 cm)- Sitzbezug maschinenwaschbar Details- Produktmaße: L 40-44 x B 48-56 x H 63-83 cm- Gewicht: 5,6 kg- Verwendung: i-Size Folgesitz vorwärtsgerichtet von 100-135 cm; für passende Fahrzeuge 135-150 cm- Zertifizierung: ECE R129/03- Farben: Deep Sea, Flint, Gray Flannel, Laurel- UVP: 179,95 EUR; UVP Österreich: 189,95 EURÜber Joie:Von Eltern für Eltern: Joie begeistert mit intelligentem Design und fröhlichen Produkten, die einfach zu handhaben sind und den Alltag mit Kindern erleichtern. 2011 gegründet von befreundeten Eltern in Großbritannien, hat sich Joie mittlerweile in ganz Europa zu einem beliebten Familienbegleiter entwickelt. Ob Autositze, Kinderwagen, Hochstühle, Babywippen oder Reisebetten - Joie legt großen Wert auf die höchsten Standards in Sicherheit, Design und Technik. Die Produkte werden in Deutschland und Österreich von der Allison GmbH mit Sitz in Frankenthal vertrieben. Für noch mehr Freude im Leben mit Kindern!Weitere Informationen unter www.de.joiebaby.com, www.facebook/JoieBabyGermany, www.instagram.com/joiebaby_de/