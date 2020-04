Leipzig (ots) - Die "Live-Zuhause-Nächte" von MDR JUMP bringen die besten Konzerte der letzten Jahrzehnte ins Wohnzimmer. Ab 19.00 Uhr sind in den kommenden Tagen u. a. Pop-Ikone Kylie Minogue und Rocklegende Bruce Springsteen im Radio zu hören. Zudem sendet das MDR-Fernsehen ausgewählte Live-Konzerte von z. B. Clueso und Herbert Grönemeyer.Wegen Covid-19 heißt die Devise im Moment zwar "Social Distancing" und Abstand halten - auf Konzerte muss das Publikum des MDR deshalb aber nicht verzichten.Neben der australischen Popsängerin Kylie Minogue, die am 29. April bei MDR JUMP zu hören ist, kommen durch Bruce Springsteens Konzerthighlights seiner USA-Touren zwischen 1975 und 1985 am 30. April auch Rockfans auf ihre Kosten. Am Abend darauf spielen HP Baxxter und seine Crew "Scooter", es folgt das schwedische Pop-Duo "Roxette" am 4. Mai. Zudem hat am 5. Mai die Berliner Band "Seed" ihren Auftritt. Mit ihrer erfrischenden Mischung aus Dancehall, Reggae und Dub ziehen Peter Fox und Co. nach wie vor Tanz- und Musikbegeisterte an. Die Konzerte laufen jeweils von 19.00 bis 20.00 Uhr.Auch im MDR-Fernsehen sind Konzert-Highlights von Clueso, Herbert Grönemeyer oder Udo Lindenberg zu sehen - samstags nach 22 Uhr. Kurz danach sind die sie 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar. Unter mdr.de sind alle Auftritte mit den exakten Uhrzeiten im Überblick zu finden."Abstand halten - miteinander stark" in Corona-Zeiten: MDR setzt SchwerpunkteUnter dem Motto "Abstand halten - miteinander stark" bündelt der MDR alle Programmaktivitäten, um sein Engagement für das Miteinander in dieser Krisensituation wahrnehmbar zu machen. Der MDR reagiert damit auf die Bedürfnisse der Menschen in dieser außergewöhnlichen Lage. Neben ständiger Information über die aktuelle Entwicklung bieten MDR-Angebote in TV, Radio und im Netz zahlreiche Wissens-, Kinder-, Kultur- und Unterhaltungsschwerpunkte - nachzulesen unter mdr.de.miteinanderstarkPressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 00 63 76,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4583397