Verbraucher in Deutschland haben seit Beginn der Corona-Beschränkungen vermehrt online Lebensmittel eingekauft. Dies geht aus einer Umfrage der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) hervor. Die AKTIONÄR-Empfehlung HelloFresh liegt bereits über 31 Prozent vorne - in sechs Wochen!Im Vergleich zu vor der Krise haben 18 Prozent der Befragten mehr Geld im Internet für Lebensmittel ausgegeben, so BCG. Die gleiche Anzahl gab demnach an, auch nach der Krise online mehr Geld dafür auszugeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...