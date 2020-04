BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett will am morgigen Mittwoch Erleichterungen für die Unternehmen schaffen, die wegen der Corona-Krise in Zeitnot geraten sind. Eine entsprechende Meldung des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW) bestätigte das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage. Es sollen verschiedene Vorschläge verabschiedet werden, "die der Umsetzung von Verfahrens- und Fristenregelungen dienen, unter anderem im Energiebereich", hieß es aus dem Ministerium auf Anfrage. Unter anderem sollen die Fristen zur Realisierung bezuschlagter Ökostromanlagen um sechs Monate verlängert werden.

Der BSW erklärte, das gelte auch für neue Solarparks, die in Photovoltaik-Auktionen vor dem 1. März 2020 Zuschläge erhalten haben. Hintergrund für die Lockerung der Fristen seien absehbare coronabedingte Verzögerungen bei der Realisierung von Solarparks, so der Verband. Zeitverzug hatten die Unternehmen etwa infolge von Personalengpässen im Handwerk und in Bauämtern beklagt, und auch bei Satzungsbeschlüssen von Bebauungsplänen.

Der BSW begrüßte die Flexibilisierung der Fristen. "Dies hilft einigen Projektierern, die ihre Solarparks andernfalls unverschuldet nicht mehr rechtzeitig hätten ans Netz anschließen können oder zu Unrecht finanzielle Nachteile in Kauf nehmen müssten", erklärte BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig.

"Die Bundesregierung ist gefordert, nun endlich auch den Solardeckel und die damit verbundene Galgenfrist für neue Solardächer aufzuheben." Die Aufhebung der Fördergrenze bei 52 Gigawatt wird von der Union derzeit noch im Streit mit der SPD um Windabstandsregeln genutzt. Das Wirtschaftsministerium erklärte, zu den im Klimaschutzprogramm 2030 vereinbarten Gesetzesänderungen laufe weiter die Abstimmung. "Wir setzen uns hier für eine zügige Einigung ein."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2020 10:48 ET (14:48 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.