PARIS (dpa-AFX) - Frankreich hat die parlamentarische Debatte über eine umstrittene Corona-Warn-App vertagt. Wenn die App funktioniere, werde es eine gesonderte Abstimmung geben, kündigte Regierungschef Édouard Philippe am Dienstag in der Nationalversammlung in Paris an. Kritik mit Hinweis auf Grundrechte sei gerechtfertigt. Solche Fragen müssten debattiert werden. Einen Termin nannte Philippe nicht.



Frankreich hatte Anfang des Monats mitgeteilt, das sogenannte StopCovid-Projekt zu starten. Dabei geht es um eine Anwendung, die die Verbreitung des Virus durch die Identifizierung von Übertragungsketten begrenzen kann. Ziel ist es, möglichst viele Kontaktpersonen von Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, rasch und anonym über ihr Risiko zu informieren. Auch in Deutschland wird an einer solchen App gearbeitet./cb/DP/men

