++ Clariant spendet Desinfektionsmittel an Schweizer Bundesbehörden ++

28.04.: Der Spezialchemiekonzern Clariant spendet rund 80 t Desinfektionsmittel pro Monat an die Schweizer Bundesbehörden, um die Schutzmassnahmen während des Covid-19-Ausbruchs zu unterstützen. Durch den Aufbau einer Lieferkette mit Industriepartnern in Deutschland und der Schweiz versorgt der Konzern bedürftige medizinische Einrichtungen in der Schweiz mit Desinfektionsmitteln. Die Armeeapotheke wird bei der Verteilung unterstützen. Mit diesem Beitrag will Clariant helfen, der begrenzten Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln in der Schweiz während der Corona-Krise entgegenzuwirken. "Als globales Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist es selbstverständlich, dass Clariant die Schweizer Bundesbehörden in diesen herausfordernden Zeiten unterstützt. Besonders stolz bin ich auf alle beteiligten Mitarbeitenden und die Unterstützung durch unsere Partner Crop Energies und Brenntag. Die erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten war entscheidend für die Realisierung dieses Beitrags", sagte Hans Bohnen, Chief Operating Officer von Clariant.

Um die Spende zu realisieren, arbeitete Clariant eng mit Industriepartnern zusammen. Der Hauptbestandteil von Desinfektionsmittel, Ethanol aus erneuerbaren Quellen, wird von Crop Energies, dem grössten europäischen Hersteller von erneuerbarem Ethanol, gesichert. Beide Unternehmen griffen mit der Versorgung von Desinfektionsmitteln bereits dem Bundesland Bayern gemeinsam unter die Arme und konnten nun ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen. Mit dem erwähnten Rohstoff ist das Distributionsunternehmen Brenntag in der Lage, an seinen Standorten Basel und Lohn-Ammannsegg Schweiz Desinfektionsmittel nach den offiziellen Standards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herzustellen. Alle mit der Herstellung und Lieferung des Desinfektionsmittels verbundenen Kosten werden von Clariant übernommen.

++ Bayer spendet weitere 2.400 Liter Desinfektionsmittel ++

27.04.: Um Versorgungsengpässe in seiner Nachbarschaft zu beseitigen, spendet der Bayer-Standort Bergkamen dem Kreis Unna 2.400 Liter Desinfektionsmittel. "Nachbarn sollten gerade in schwierigen Zeiten füreinander da sein. Und schwierig ist die aktuelle Situation ganz gewiss - vor allem für Kommunen und soziale Einrichtungen aller Art", sagte der designierte Bayer-Standortleiter Dr. Dieter Heinz bei der Übergabe auf dem Gelände des Feuerwehr-Servicezentrums in Unna. Mit der Spende verbindet er die Hoffnung, deren Not lindern und die Versorgungslage verbessern zu können. Ein Wunsch, der prompt in Erfüllung ging. "Den Bedarf an Desinfektionsmitteln zu decken, bedeutet eine enorme Herausforderung. Der wertvolle Beitrag von Bayer hilft uns dabei substanziell weiter", dankte Landrat Michael Makiolla dem Konzern für die Spende.

Seitdem sich die Corona-Pandemie auch in der hiesigen Region ausbreitet, hat Bayer dem Kreis Unna bereits zweimal Desinfektionsmittel im Umfang von zusammen 1.000 Liter zur Verfügung gestellt. Mit der aktuellen Menge ist das Spendenvolumen auf nunmehr 3.400 Liter angewachsen. Der größte Teil davon stammt aus einem Betrieb in Dormagen, in dem Bayer normalerweise Pflanzenschutzmittel herstellt. Das Unternehmen hat die Produktion kurzfristig auf Desinfektionsmittel umgestellt und spendet diese komplett an Kommunen im Umfeld der deutschen Unternehmensstandorte.

++ Nestlé will Gastronomie und Milchbauern unterstützen ++

24.04.: Der Nahrungsmittel-Konzern Nestlé will neben dem Schutz der eigenen Mitarbeitenden und der Kontinuität des Geschäfts auch eine besonders von der Corona-Krise betroffene Gruppe unterstützen: Seine betroffenen Kunden in der Gastronomie biete das Unternehmen "schnelle und pragmatische Hilfe", um diese Krise zu meistern und ihr Geschäft wieder anzukurbeln. Mit der «Always open for you»-Initiative verlängere Nestlé derzeit Zahlungsfristen, setze die Leihgebühren für Kaffeemaschinen aus und biete gratis Produkte an. Der Gesamtwert dieser Initiative soll voraussichtlich 500 Mio. Schweizer Franken betragen. Ein weiteres Beispiel für das Engagement sei die Lieferkette für Milchprodukte: Das Unternehmen arbeite weltweit mit mehr als 200.000 Milchbauern direkt zusammen. Milch ist leicht verderblich und viele Bauern seien derzeit mit großen Schwankungen bei der Nachfrage konfrontiert. Hier stehe man zu den vereinbarten Abnahmeverpflichtungen und trage so dazu bei, ihre Lebensgrundlage zu sichern. (jg)

++ Maskenpflicht gilt nun bundesweit ++

22.04.: Mit Bremen hat nun auch das letzte Bundesland eine Maskenpflicht im Einzelhandel und Nahverkehr angekündigt. Die Maßnahme gilt ab Montag.

++ Erster Corona-Impfstoff in klinischer Prüfung ++

22.04.: In Deutschland ist ein erster Imfstoffkandidat zur klinischen Prüfung an Menschen zugelassen. Das Paul-Ehrlich-Institut hat einem Spiegel-Bericht zufolge die Zulassung für eine Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech erteilt, das bei der Entwicklung mit dem Pharmariesen Pfizer kooperiert. Der Impfstoff soll zunächst an 200 gesunden Erwachsenen getestet werden.

++ Antares Vision stellt Kompetenz für Track-and-Trace zur Verfügung ++

