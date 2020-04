Palfinger hat sich zwei bedeutende Aufträge in Indien und Thailand sichern können: Die indische Regierung bestellt über 600 Krane bei Palfinger Cranes India Pvt Ltd, einer Tochter der Palfinger AG. Im Lauf der kommenden 18 Monate werden die Krane vor Ort auf LKW-Plattformen montiert. Die Geräte werden für Logistikaufgaben eingesetzt. In Thailand hat nun die Provincial Electricity Authority (PEA) im Rahmen einer Ausschreibung bei zwei Palfinger-Partnern insgesamt 301 Ausrüstungseinheiten beauftragt. In den kommenden zehn Monaten montiert Palfinger 211 Hubarbeitsbühnen sowie 90 Ladekrane und liefert sie an die EPA aus.

