BERLIN (Dow Jones)--Umwelt und Ökostromverbände haben das Bekenntnis von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für ehrgeizigere EU-Klimaziele 2030 als Schritt in die richtige Richtung begrüßt. Dies sei "ein wichtiges Signal in diesen schweren Zeiten", erklärte der Deutsche Naturschutzring. "Denn die Konsequenz der derzeitigen Gesundheits- und Wirtschaftskrise muss ein Mehr an Klimaschutz sein und nicht ein Weniger." Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) lobte, Merkel habe bei den Antworten auf die Corona-Krise "klare Kante gezeigt".

Merkel hatte sich in ihrer Videobotschaft beim Petersberger Klimadialog den Zielen der Europäischen Kommission angeschlossen, nach denen die Treibhausgase bis 2030 um 50 bis 55 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 reduziert werden sollen statt des bisherigen Ziels von 40 Prozent. Laut Greenpeace hat Merkel vor den Teilnehmern aus rund 30 Ländern auch verdeutlicht, dass Europa und Deutschland sich mehr anstrengen müssten beim Klimaschutz. "Die anstehenden Konjunkturhilfen bieten Frau Merkel jetzt eine riesige Gelegenheit, diese Ankündigung mit politischem Leben zu füllen." Die Gelder müssten daher fest an besseren Klimaschutz durch Konzerne gekoppelt werden.

Die Organisation Germanwatch bedauerte allerdings, dass ein klares Bekenntnis der Kanzlerin zu mindestens 55 Prozent C2-Reduktion bis 2030 noch ausgeblieben sei. Dieses ambitionierte Ziel würden das EU-Parlament und neun EU-Staaten bereits unterstützen. Der Deutsche Naturschutzring (DNR) erklärte, um die Erderhitzung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, müsste die EU ihre Treibhausgasemissionen sogar um mindestens 65 Prozent reduzieren. Das fordern unter anderem auch der BUND und der Naturschutzring.

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) mahnte, Merkels Bekenntnis müssten nun rasch Taten folgen. "In der Energiepolitik hat die Bundesregierung bislang die Chance verpasst, mit dem schnelleren Ausbau Erneuerbarer Energien eine wirtschaftliche Erholung zu unterstützen und dabei die Treibhausgasemissionen wirksam zu mindern."

