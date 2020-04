Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter aufwärts ging es am Dienstagnachmittag mit den deutschen Aktienkursen. Der DAX stieg um 1,3 Prozent auf 10.796 Punkte. Zeitweise notierte er mit knapp 10.900 Punkten auf dem höchsten Stand seit dem Beginn des Lockdown in Deutschland. "Der DAX stößt die Tür nach oben auf", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Die Anleger hofften mit den langsam einsetzenden Lockerungsmaßnahmen auf eine baldige wirtschaftliche Erholung. "Damit könnte sich der positive Trend am Aktienmarkt in den kommenden Tagen fortsetzen", so der Marktanalyst. Großer Verlierer waren einmal mehr Wirecard: Die Aktie verlor mehr als ein Viertel ihres Werts.

Der Zahlungsdienstleister sieht sich zwar durch den nun vorliegenden Untersuchungsbericht von KPMG vom Vorwurf der Bilanztrickserei entlastet, da keine belastenden Belege für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation gefunden wurden. Im Handel hieß es aber, dass sich die Anleger vor allem an der Aussage des Unternehmens störten, dass für die Jahre 2016 bis 2018 nicht alle von KPMG angeforderten Daten geliefert werden konnten.

Auf der Gewinnerseite im DAX ganz oben standen Allianz, BASF, Deutsche Bank, Infineon und MTU mit jeweils gut 4 Prozent Plus. Auch Daimler und Siemens legten deutlich zu.

Lufthansa deutlich unter Tageshoch

Die Lufthansa-Aktie kam von ihrem Tageshoch deutlich zurück und schloss nur noch 2,1 Prozent im Plus bei 8,09 Euro. Im Tageshoch lagen die Titel bei 8,89 Euro. Im Handel hieß es, dass ein Deal zwischen der Fluglinie und der Regierung noch nicht in trockenen Tüchern sei.

Die Kion Group hat im ersten Quartal wegen der Coronavirus-Krise einen Gewinneinbruch erlitten und vor einem schwierigen Umfeld im laufenden Jahr gewarnt. Nach einem guten Start ins Jahr habe sich die Pandemie im März bemerkbar gemacht, für die Aktie ging es um 7 Prozent nach unten.

Hohe Aufwärtsdynamik bei Prosieben und bei Ceconomy

Prosieben erholten sich um 13 Prozent. "Die Übernahme-Fantasie trifft auf einen ausgebombten Kurs", sagte ein Händler. Das sei der Grund der dynamischen Erholung. Mediaset hat den Anteil kürzlich auf 24,9 Prozent aufgestockt.

Ceconomy schossen sogar um knapp 17 Prozent nach oben. Wie es hieß, profitierte die Aktie vom verbesserten Sentiment mit der zunehmenden Zahl an Geschäftsöffnungen. Erste Erfahrungen mit Mediamarkt-Eröffnungen in Italien seien ermutigend.

Stratec und Drägerwerk ersetzen RIB Software in SDAX und TecDAX

Die Aktien der RIB Software werden aus dem SDAX- und dem TecDAX genommen. Hintergrund ist die Übernahme der RIB Software durch die Schneider Electric, wodurch der Streubesitz unter 10 Prozent sinkt. Nachrücker im SDAX ist Stratec, Nachrücker im TecDAX Drägerwerk. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 30. April 2020 in Kraft. RIB Software veränderten sich mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 28,94 Euro nur wenig. Dräger litten mit einem Minus von 3,1 Prozent unter Gewinnmitnahmen, Stratec gaben ebenfalls mit Gewinnmitnahmen 4,5 Prozent ab. Sowohl Dräger als auch Stratec hatten in den vergangenen Wochen gegen den Trend stark zugelegt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 146,5 (Vortag: 122,5 ) Millionen Aktien im Wert von rund 6,32 (Vortag: 4,03) Milliarden Euro. Es gab 23 Kursgewinner, 7 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.795,63 +1,27% -18,52% DAX-Future 10.789,00 +1,49% -17,58% XDAX 10.793,07 +0,90% -17,83% MDAX 22.817,07 +1,03% -19,41% TecDAX 2.854,32 -2,65% -5,33% SDAX 10.168,54 +0,78% -18,73% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,71 30 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/err

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2020 11:56 ET (15:56 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.