Stimmung der US-Verbraucher stürzt im April ab

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im April noch deutlicher also ohnehin erwartet eingetrübt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 86,9. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 90,0 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 118,8 von zunächst 120,0 nach unten revidiert.

Ifo: Deutsche Wirtschaft bricht wegen Schließungen um 16 Prozent ein

Während der Corona-Schließungen ist die deutsche Wirtschaftsleistung nach Schätzungen des Ifo-Instituts um 16 Prozent eingebrochen. Das habe eine Auswertung der Ifo-Umfragen im April unter etwa 8.800 Unternehmen aus nahezu allen Branchen ergeben, teilte das Institut mit. "Damit dürfte das Bruttoinlandsprodukt bereits im ersten Vierteljahr um 1,9 Prozent gesunken sein und dann im zweiten um 12,2 Prozent einbrechen", sagte Timo Wollmershäuser, Leiter der Ifo-Konjunkturprognosen. Insgesamt dürfte die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 6,6 Prozent schrumpfen.

Dekabank: EZB stockt PEPP noch nicht auf

Die Dekabank rechnet nicht damit, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) bereits in dieser Woche das Volumen des Pandemiekaufprogramms PEPP aufstocken wird. "Diesen Schritt schon jetzt zu vollziehen, könnte den Druck auf die Regierungen der Mitgliedsländer verringern, nach Lösungen zu suchen, wie die enormen Kosten der Corona-Pandemie geschultert werden können", schreibt Volkswirt Kristian Tödtmann in seinem Ausblick auf die Ratssitzung am Donnerstag. Das Wertpapierkaufprogramm PEPP sei bereits sehr groß und gebe den Notenbankern ausreichend Flexibilität, um in den kommenden Monaten auf Marktentwicklungen reagieren zu können.

Nordea: BVerfG-Urteil zu EZB-Anleihekäufen spricht gegen PEPP-Anhebung

Nach Einschätzung von Nordea spricht das am 5. Mai anstehende Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zu den APP-Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) gegen Änderungen an den beiden gegenwärtig laufenden Ankaufprogrammen. "Zwar achtet die EZB bei der Planung ihrer Kaufprogramme sehr auf rechtliche Aspekte, aber viele Aspekte sind doch Interpretationssache", schreibt die Bank in einem Kommentar.

Petersberg-Dialog für strengere Klimaziele - Schulze: Wirtschaft resilienter machen

Beim Petersberger Klimadialog ist die Forderung nach strengeren Klimazielen lauter geworden. Viele Teilnehmer hätten deutlich gemacht, dass die vom Pariser Abkommen für dieses Jahr vorgesehene Verbesserung der Ziele "nicht auf die lange Bank" geschoben werden dürfe, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zum Abschluss der zweitägigen Konferenz, die coronabedingt ausschließlich digital ausgerichtet wurde.

Merkel unterstützt ehrgeizigere EU-Klimaziele für 2030

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich hinter die neuen europäischen Klimaziele für das Jahr 2030 gestellt und drängt beim Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie auf Investitionen in klimafreundliche Technologien. Merkel sagte, sie begrüße die Ziele der Europäischen Kommission, nach der die Treibhausgase bis 2030 um 50 bis 55 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 reduziert werden sollen statt des bisherigen Ziels von 40 Prozent. Für die kommenden Monate sei nun wichtig, dass trotz der coronabedingten wirtschaftlichen Schäden die Anstrengungen beim Klimaschutz nicht nachlassen und man auf internationale Kooperation setze.

Kabinett will Fristen für Ökostromanlagen coronabedingt verlängern

Das Bundeskabinett will am morgigen Mittwoch Erleichterungen für die Unternehmen schaffen, die wegen der Corona-Krise in Zeitnot geraten sind. Eine entsprechende Meldung des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW) bestätigte das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage. Es sollen verschiedene Vorschläge verabschiedet werden, "die der Umsetzung von Verfahrens- und Fristenregelungen dienen, unter anderem im Energiebereich", hieß es aus dem Ministerium auf Anfrage.

Hamburger Verwaltungsgericht lehnt Eilantrag gegen Maskenpflicht ab

In Hamburg sind zwei Bürger mit einem Eilantrag gegen die Maskenpflicht beim Einkauf und im Nahverkehr gescheitert. Das Verwaltungsgericht der Hansestadt lehnte ihr Ansinnen ab. Die Stadt dürfte ihren Entscheidungsspielraum zum allgemeinen "Lebens- und Gesundheitsschutz" mit der entsprechenden Verordnung "in nicht zu beanstandender Weise ausgefüllt haben", hieß es in Entscheidung, gegen die Beschwerde möglich ist.

Spahn will flexiblere Lockerung der Corona-Maßnahmen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will bei den Lockerungen der Corona-Maßnahmen flexibler vorgehen. Die starre Konzentration auf die Quadratmeter-Zahlen bei den Öffnungen im Einzelhandel könne man durch andere Kriterien ersetzen, sagte Spahn. Die Akzeptanz würde erhalten bleiben, wenn die Maßnahmen nachvollziehbar seien, sagte er mit Verweis auf die Regelung, dass nur Geschäfte mit einer Verkaufsfläche unter 800 Quadratmetern wieder ihre Türe öffnen dürfen, was auf Kritik gestoßen war.

BDI warnt bei Staatsbeteiligungen vor Einmischung in Firmenpolitik

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat in der Diskussion um den staatlichen Einstieg bei einzelnen Unternehmen wie der Lufthansa vor einer Einmischung der Politik in die Firmenpolitik gewarnt. "Die derzeitige Diskussion droht Unternehmen abzuschrecken", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Das wäre eine Gefahr für Unternehmen wie Branchen und ihre Belegschaften." Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) habe die Aufgabe, Unternehmen zu helfen, die wegen der Corona-Pandemie unverschuldet in Not geraten seien.

Bundesregierung verschärft Übernahmeregeln im Gesundheitssektor

Die Bundesregierung will den Gesundheitssektor stärker vor Übernahmen aus dem nicht-europäischen Ausland schützen. Das Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) legte dazu eine Verordnung vor, mit der die bereits beschlossene Novelle des Außenwirtschaftsgesetzes ergänzt werden soll. Die dortigen Verschärfungen werden mit Blick auf die Corona-Krise damit auch auf den Medizinsektor ausgeweitet.

Alle deutschen Schüler sollen vor Sommerferien in Schulen zurück

Alle Schüler in Deutschland sollen noch vor den Sommerferien zumindest zeitweise in die Schulen zurückkehren können. Der Schulbesuch solle tage- oder wochenweise möglich werden, sagte die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Kultusministerin Stefanie Hubig (SPD). Einen regulären Unterricht werde es im laufenden Schuljahr aber nicht mehr geben.

Schleswig-Holsteins Innenminister Grote tritt überraschend zurück

Im Zuge einer Affäre um staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen einen Polizisten ist Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Dienstag zurückgetreten. Die Entschluss folgte nach Angaben der Landesregierung in Kiel nach einer Aussprache zwischen Grote und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Günther zufolge ist das Vertrauensverhältnis zerstört, neue Innenministerin wird die bisherige Landesjustizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU).

Baubehörde erteilt Freigabe für Hauptstadtflughafen BER

Meilenstein für die Eröffnung des BER: Nach mehreren Fehlschlägen hat der Hauptstadtflughafen von den Behörden die Nutzungsfreigabe erhalten. Die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald bestätigte nach Abschluss der Bauarbeiten die Fertigstellung des Fluggastterminals am BER, wie der Landkreis mitteilte. Nach monatelanger Prüfung der Unterlagen zur Baufertigstellung stehe nun einer Nutzung als Flugastterminal zum geplanten BER-Eröffnungstermin am 31. Oktober von Seiten der Baubehörde "nichts mehr im Wege".

Tusk ruft zum Boykott von Präsidentschaftswahl in Polen auf

Der Vorsitzende der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) und ehemalige EU-Ratspräsident, Donald Tusk, hat zum Boykott der inmitten der Corona-Krise geplanten Präsidentschaftswahl in Polen aufgerufen. Die Abstimmung sei "verfassungswidrig", sagte der ehemalige polnische Ministerpräsident in einer Videobotschaft im Onlinedienst Twitter. Die Regierung in Warschau steht seit Wochen in der Kritik, weil sie die Wahl trotz der Pandemie weiterhin am 10. Mai abhalten will.

Frankreich lockert Ausgangssperre ab dem 11. Mai schrittweise

Frankreich will die seit sechs Wochen geltende Ausgangssperre ab dem 11. Mai schrittweise lockern. Das kündigte Premierminister Edouard Philippe in einer Regierungserklärung in der Pariser Nationalversammlung an. Geplant ist eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie eine massive Ausweitung der Corona-Tests auf rund 700.000 pro Woche. Zudem soll es eine Handy-App zur Nachverfolgung der Infektionswege geben.

Luxemburg testet seine gesamte Bevölkerung auf das neuartige Coronavirus

Luxemburg will seine gesamte Bevölkerung auf das neuartige Coronavirus testen. Alle gut 600.000 Einwohner sollten binnen eines Monats untersucht werden, sagte Forschungsminister Claude Meisch bei einer Video-Pressekonferenz. Damit müssten rund 20.000 Corona-Tests am Tag vorgenommen werden. Laut Meisch wird die Test-Offensive rund 40 Millionen Euro kosten.

Russland verlängert Coronavirus-Lockdown bis 11. Mai

