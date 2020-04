Unsere letzte Kommentierung zur Commerzbank-Aktie überschrieben wir am 19.04. mit "Es bleibt zäh". Die Aktie war bereits zum damaligen Zeitpunkt in einer ausgeprägten Handelsspanne gefangen, drohte aber, diese über die Unterseite zu verlassen. Nun ist der Wert zwar noch immer in dieser Handelsspanne gefangen, hegte aber zuletzt Aufwärtsambitionen. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß ...

