Düsseldorf (ots) - SPD-Landesfraktionschef Thomas Kutschaty hält NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die niedrigere Ansteckungsrate in Bayern vor. "Bayern hat einen R-Wert von 0,57. Da zeigt sich, dass die bayerische Regierung mit den Kommunen zusammenarbeitet und auf unabhängige Wissenschaftler hört", sagte Kutschaty der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Laschet sei von dem Gedanken getrieben, immer der zu sein, der die lautesten Forderungen erhebe. "Dabei kommt er nicht mehr zu seiner Kernaufgabe, nämlich Nordrhein-Westfalen bestmöglich durch diese Krise zu bringen. Das Krisenmanagement von Armin Laschet ist leider eine reine PR-Kampagne geworden", so Kutschaty. In NRW lag die Reproduktionsrate (R-Wert) am 24. April dem NRW-Gesundheitsministerium zufolge bei 0,8.



