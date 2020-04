Einem Apfelmarktüberblick für die 17. Woche 2020 in Polen zufolge waren die Apfellagerbestände 2019 Ende April in dem Warenhaus der wichtigsten produzierenden Länder fast geleert und zumindest in der ersten Hälfte von Mai 2020. Das wurde von der analytischen Plattform East-fruit.com berichtet. Bildquelle: Shutterstock.com Experten zufolge werden die Beeren und...

Den vollständigen Artikel lesen ...