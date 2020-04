Nur kurze Zeit nachdem der längste Bullenmarkt der Geschichte ein jähes Ende fand und die Börsen in die Tiefe stürzten, traut Oppenheimer-Analyst Wald dem Markt bereits den nächsten Bullenrun zu.? Corona-Virus öffnete den Bären die Tür? Optimistischer Analyst glaubt an kurzfristige Ausgangsposition ? Nächster Bullenmarkt im AnmarschDer längste Bullenmarkt, dessen Geburtsstunde in das Jahr 2009 nach der Finanzkrise zu datieren ist, fand seinen Bezwinger in Form des Schwarzen Schwans ...

