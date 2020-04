Baierbrunn (ots) - Ab sofort beherrschen in Deutschland Masken das Bild. Ob beim Einkaufen oder in Bahn und Bus - fast überall müssen wir den so genannten Mund-Nasen-Schutz tragen. Die wichtigsten Tipps und Informationen hat Petra Terdenge:Sprecherin: Die Masken sollen verhindern, dass Keime über die Luft übertragen werden, zum Beispiel wenn jemand hustet. Damit der Schutz funktioniert, kommt es darauf an, dass wir die Masken richtig tragen, sagt Martin Allwang von der Apotheken Umschau:O-Ton Martin Allwang 15 sec. "Man trägt ihn richtig über Mund und Nase. Und wenn man ihn aufsetzt, sollte man darauf achten, dass man ihn an den Trägern und Bügeln anfasst. Wer eine Brille trägt muss darauf achten, dass er erst den Mund-Nasen-Schutz aufzieht und dann die Brille aufsetzt."Sprecherin: Der Umgang mit der Maske ist an sich nicht schwer. Doch wir müssen einige Grundregeln beherzigen:O-Ton Martin Allwang 22 sec. "Der häufigste Fehler ist, dass der Mund-Nasenschutz berührt wird. Dabei können Keime übertragen werden. Der zweite Fehler ist, dass man sich nicht die Hände wäscht, bevor man den Mund-Nasen-Schutz aufsetzt. Und die dritte Sache ist, wenn man ihn auszieht, das auch nicht mit der richtigen Hygiene macht, sondern ihn eben dabei auch wieder berührt und dann ist die Schutzwirkung perdu."Sprecherin: Wer sich eine Maske selbst näht, sollte den richtigen Stoff wählen:O-Ton Martin Allwang 14 sec. "Man braucht ein Material, durch das man auf der einen Seite atmen kann, das aber auf der anderen Seite keine Keime nach außen lässt. Bewährt hat sich etwas, was in der Textur so ist wie Geschirrtuch. Leinen und Seidenstoffe sind ungeeignet."Sprecherin: Wichtig ist, dass die Masken nach jeder Benutzung gereinigt werden:O-Ton Martin Allwang 27 sec. "Die Corona-Viren gehen mit Sicherheit kaputt bei einer 60-Grad-Wäsche. Andere Methoden wie trockene Hitze bei 70 Grad im Backofen sind weniger gut untersucht. 60 Grad warm mit einem Reinigungsmittel ist die beste Methode der Reinigung und wichtig ist, das auch gewissenhaft und regelmäßig zu machen und das nicht als Mehrfachartikel in der Hosentasche mit sich herumzutragen."Abmoderation: Alle Tipps zum Nachlesen gibt es auf www.apotheken-umschau.de (https://www.apotheken-umschau.de/Coronavirus/Mund-Nasen-Bedeckung-Richtig-anwenden-und-tragen-558331.html), unter anderem ein Erklärvideo und ein Poster mit den wichtigsten Infos auf einen Blick.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de (http://www.apotheken-umschau.de)Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4583545