FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank veröffentlicht am Mittwoch (7.00 Uhr) Details zu ihrem überraschend guten Start ins Jahr 2020. Bereits am Sonntagabend hatte Deutschlands größtes Geldhaus mitgeteilt, dass die ersten drei Monate sowohl vor als auch nach Steuern mit schwarzen Zahlen abgeschlossen werden konnten.



Vor Steuern lag der Gewinn demnach bei 206 Millionen Euro, nach Steuern bei 66 Millionen Euro. Analysten hatten für den Drei-Monats-Zeitraum sowohl vor als auch nach Steuern im Schnitt mit einem Verlust gerechnet. Die Erträge - also die gesamten Einnahmen des Frankfurter Dax -Konzerns - fielen mit 6,4 Milliarden Euro im ersten Quartal sogar etwas höher aus als ein Jahr zuvor.



Mit Spannung wird erwartet, ob der Vorstand angesichts zunehmender Unsicherheiten wegen der Corona-Pandemie an seinem Gewinnziel für das Gesamtjahr festhalten wird: Nach fünf Verlustjahren in Folge ist bislang zumindest vor Steuern ein Gewinn angepeilt.



Konzernchef Christian Sewing hatte im Juli 2019 eine grundlegende Neuaufstellung der Bank auf den Weg gebracht: Tausende Jobs werden gestrichen, das Investmentbanking wird gestutzt. Sewing macht die Unternehmensbank, die sich um Mittelständler, Familienunternehmen und multinationale Konzerne kümmert, zum Kern des Instituts, das in diesem Jahr auf eine 150-jährige Geschichte zurückblickt./ben/DP/men

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken