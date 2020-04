STUTTGART (dpa-AFX) - Zuletzt machte der Technologiekonzern Bosch mit einem neu entwickelten Coronavirus-Schnelltest von sich reden - und auch darum soll es gehen, wenn das Unternehmen am Mittwoch Bilanz zieht. Neben dem Abschneiden des Konzerns im vergangenen Geschäftsjahr will das Unternehmen auch über die Situation der Beschäftigten und den Ausblick auf das laufende Jahr informieren.



Außerdem soll es weiterhin um den Klimaschutz gehen. Bosch hatte vor einem Jahr angekündigt, Milliarden in den Bereich zu investieren. Allein zwei Milliarden Euro wollte der Konzern in die Hand nehmen, um seine Standorte energieeffizienter zu machen und kurzfristig Ökostrom einzukaufen. Auf diese Weise wollte man bis 2030 eine Milliarde Euro einsparen und mit Hilfe von CO2-Kompensation schon in diesem Jahr klimaneutral sein./axa/DP/men

