Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan), einer der weltweiten Marktführer bei der Bereitstellung von innovativer Planung, Programmmanagement sowie Konstruktions- und Datenanalysen, hat heute bekanntgegeben, das Paul Evans zum Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens ernannt wurde. Paul Evans wird die globalen Finanzfunktionen von Sevan beaufsichtigen, einschließlich Rechnungswesen, Finanzplanung und -analysen, Risikomanagement und Fusionen und Übernahmen. Er wird außerdem eine wesentliche Rolle bei der Festlegung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens spielen.

Paul Evans bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in diese Rolle ein. Bevor er zu Sevan stieß, fungierte er als Interim Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied bei Hill International, Chief Financial Officer bei der MYR Group, Chief Executive Officer bei der Conex Energy Corporation und Leiter der Finanzabteilung von NorthWestern Energy. Sein Hintergrund und seine Finanzexpertise umfassen signifikante Erfahrung mit Betriebsführung und Rechnungswesen, Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung, Anlegerbeziehungen, Steuern, Budgetplanung, Prognosen, Wirtschaftsprüfungen, Kapitalzuweisung, Netzwerkoptimierung, Eventualfallplanung und Informationstechnologie.

"Paul Evans besitzt außergewöhnlich große Erfahrung mit Betriebs- und Unternehmensfinanzierung in einer Vielzahl von Branchen und war für die Leitung globaler Teams bei großangelegten Ingenieurs- und Bauprojekten zuständig", so Jim Evans, President und CEO von Sevan. "Ich freue mich sehr, dass Paul Evans unserer Geschäftsführung und unserem Team zu einem für unser Unternehmen so wichtigen Zeitpunkt beitritt. Ich bin zuversichtlich, dass Sevan von seinen Erfahrungen und seiner Perspektive profitieren wird, während wir unser Wachstum beschleunigen."

Im Dezember 2019 investierte ABS Capital Partners 17,5 Millionen USD in Sevan, um anhaltendes Wachstum und Skalierbarkeit zu gewährleisten. ABS Capital Partners ist einer der führenden Investoren in Unternehmen im späten Wachstumsstadium.

"Sevan ist in den neun Jahren seit der Unternehmensgründung organisch gewachsen, und ABS Capital ist der erste externe Investor in Sevan", so Paul Evans. "Ich freue mich darauf, Sevan bei seinem nachhaltigen Wachstum zu unterstützen und dabei strategische Expertise für sämtliche Finanzgeschäfte, Übernahmen, Integrationen und darüber hinaus zu liefern."

Paul Evans hat einen Master in International Management von der Thunderbird School of Global Management in Phoenix, Arizona, und einen Bachelor in Business Administration Accounting von der Stephen F. Austin State University in Nacogdoches, Texas. Er ist außerdem Certified Public Accountant (amtlich zugelassener Buch- und Rechnungsprüfer in den USA). Paul Evans ist Veteran der US-amerikanischen Armee und besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft der USA und Großbritanniens.

Sevan ist eine 450-köpfige Projektmanagementfirma mit Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, und einer internationalen Niederlassung in London. Paul Evans wird am Hauptsitz von Sevan arbeiten.

Sevan wurde sechs Jahre in Folge von den Mitarbeitern als "Great Place to Work" ("sehr guter Arbeitgeber") ausgezeichnet. Im Jahr 2018 wurde Sevan von Great Place to Work und FORTUNE auf Platz 29 der Liste der 100 besten mittelgroßen Arbeitgeber geführt. Eine vollständige Liste der Auszeichnungen und Rankings, die Sevan bisher erhalten hat, finden Sie auf der Website von Sevan.

Sevan Multi-Site Solutions (Sevan) hat die Vision, weltweit das beste Unternehmen für die Bereitstellung von innovativer Planung, innovativem Programmmanagement sowie innovativen Konstruktionsdiensten und innovativer Datenanalyse für Unternehmen mit vielfältigen Standorten zu sein. Sevan setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Menschen, die Umwelt und die Geschäfte der Kunden zu stützen. Sevan unterstützt legendäre weltweite Marken darunter 7-Eleven, AAFES, Albertsons, BP, Bento Box, Carrols Corporation, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, Kroger, McDonald's, Marathon, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance und Walmart. Sevan führt Initiativen an vielfältigen Standorten auf effiziente, vorhersehbare und transparente Weise durch. Mit bahnbrechenden Technologielösungen optimiert Sevan Neubauten, Umbauten, Umgestaltungen und Renovierungen. Die Fachkompetenz des Unternehmens erstreckt sich über zahlreiche Marktsektoren, darunter Banken, Tankstellen und Lebensmittelgeschäfte, Behörden, Restaurants, Lebensmittelgeschäfte, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Wohnungswesen und Gastgewerbe. Weitere Informationen finden Sie unter www.sevansolutions.com

