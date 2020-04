FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 29. April: TERMINE UNTERNEHMEN 06:15 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen 06:30 NLD: Airbus Group, Q1-Zahlen (Call 7.30 h) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (detailliert) (8.00 h Pressecall) 07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Daimler, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.45) 07:00 FRA: Safran, Q1 Umsatz 07:20 DEU: Grammer, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 AUT: ams AG, Q1-Zahlen (10.00 Call) 07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen (detailliert) (9.00 Pressecall) 07:30 DEU: Fielmann, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 11.00) 07:30 DEU: Krones, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Schaltbau, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Q1-Zahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen 08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen 08:00 KOR: LG Electronics, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 10:30 DEU: Bosch, Online-Bilanz-Pk 10:30 DEU: L-Bank, Bilanz-Pk per Telefonkonferenz 12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen 13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q1-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen 14:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen 17:45 DEU: Intershop Communications AG, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Michelin, Q1 Umsatz 18:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1 Umsatz 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen 22:02 USA: Microsoft, Q3-Zahlen 22:02 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen 22:05 USA: Facebook, Q1-Zahlen 22:15 USA: Tesla, Q1-Zahlen 22:15 USA: Ebay, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE Deutsche Börse Indexänderungen nach Handelsschluss: TecDax rein Drägerwerk / raus RIB Software SDax rein Stratec / raus RIB Software DNK: Novozymes, Q1-Zahlen ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen FRA: Thales, Q1-Zahlen GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen KOR: Samsung Electronics, Q1-Zahlen SWE: Nordea, Q1-Zahlen SWE: SEB, Q1-Zahlen USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen USA: Hasbro, Q1-Zahlen USA: General Dynamics, Q1-Zahlen USA: CME Group, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 04/20 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 03/20 10:00 EUR: Geldmenge M3 03/20 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 04/20 10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 04/20 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 04/20 11:00 BEL: BIP Q1/20 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/20 (endgültig) 11:30 DEU: Anleihe / Volumen 4 Mrd EUR / Laufzeit: 10 Jahre 13:30 CHE: Internationale Arbeitsorganisation (ILO) zu Coronavirus-Folgen für Arbeitsmärkte - ILO-Direktor Ryder stellt neueste Analysen vor 14:00 DEU: Wirtschaftsminister Altmaier stellt Frühjahrsprojektion der Bundesregierung vor 14:00 DEU: Verbraucherpreise 04/20 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q1/20 (vorab) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/20 (vorab) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 03/20 16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE 10:00 EU: BUND stellt 7-Punkte-Plan für klimaverträglichen Luftverkehr vor (per Videoschalte) u.a. mit dem BUND-Vorsitzenden Olf Bandt und dem BUND-Luftverkehrsexperten Werner Reh 10:00 DEU: Online-Webinar des Bundeskartellamts zu möglichen Lockerungen des Kartellrechts in der Corona-Krise 10:15 DEU: VATM-Online-Pressekonferenz "2. VATM-Gigabit-Studie - Wo steht Deutschland?" 11:00 DEU: Video-Pk zur Veröffentlichung des Green Startup Monitors zur aktuellen Situation und Herausforderungen der Branche u.a. mit Christian Miele, Präsident des Bundesverbandes Deutsche Startups 14:00 DEU: Digitale Pk der Tierrechtsorganisation PETA zur Modernisierung der Forschung und zum Ausstieg aus Tierversuchen 15:15 DEU: Pk mit Bundessozialminister Hubertus Heil zum Sozialpaket II. Dieses sieht unter anderem höheres Kurzarbeitergeld und längeren ALG-1-Bezug vor. HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi