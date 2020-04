Die Corona-Pandemie belastet die weltgrösste Cafékette Starbucks erheblich.Seattle - Die Corona-Pandemie belastet die weltgrösste Cafékette Starbucks erheblich. In den drei Monaten bis Ende März brach der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um gut 50 Prozent auf unter dem Strich 328 Millionen Dollar ein, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse sanken um fünf Prozent auf sechs Milliarden Dollar. Durch die grosse Präsenz in...

