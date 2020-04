Bauwerk Boen Group im Geschäftsjahr 2019 profitablerEQS Group-Ad-hoc: Bauwerk Parkett AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Bauwerk Boen Group im Geschäftsjahr 2019 profitabler29.04.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MedienmitteilungBauwerk Boen Group im Geschäftsjahr 2019 profitablerDie Bauwerk Boen Group steigerte im Geschäftsjahr 2019 in einem anspruchsvollen Marktumfeld die Profitabilität trotz rückläufigen Absatzvolumina. Dies einerseits dank Preiserhöhungen und einem besseren Kunden- und Produktemix und anderseits dank den in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzten Effizienzmassnahmen in der Produktion, insbesondere im Werk in Kroatien. In einem seitwärtstendierenden und in Teilen rückläufigen Marktumfeld gelang es der Bauwerk Boen Group, die Marktanteile auszubauen, resp. zu halten. Während der Rückgang der Gesamtvolumen 3.2% betrug, resultierte beim währungsbereinigten Umsatz dank den erwähnten Preiserhöhungen eine Verminderung um nur rund 1%. Dagegen gelang es der Bauwerk Boen Group, den EBITDA um 3.3% und den EBIT um 3.9% zu steigern und die Margen auf 10.5%, resp. 6.3% auszuweiten. Das Unternehmensergebnis lag mit CHF 12.9 Mio. um erfreuliche 33.2% über Vorjahr. Die Bauwerk Boen Group ist zuversichtlich, bei einer Normalisierung der Marktentwicklung die Umsätze halten und die Profitabilität mittelfristig weiter ausbauen zu können.St. Margrethen, 29. April 2020 - Der konsolidierte Nettoumsatz der Bauwerk Boen Group lag im Berichtsjahr mit CHF 281.4 Mio. um 3.6% unter Vorjahr (CHF 292.0 Mio.). Bereinigt um Währungsdifferenzen bei Anwendung der Vorjahreswechselkurse belief sich der Umsatzrückgang auf 0.9%. Aufgrund der obgenannten positiven operativen Effekte lag das betriebliche Ergebnis EBITDA mit CHF 29.6 Mio. um 3.3% über Vorjahr (CHF 28.6 Mio.). Die daraus resultierende EBITDA-Marge lag bei 10.5% (9.8% im Vorjahr) und die adjustierte EBITDA-Marge bei 10.8% (10.2%).Weiterhin rückläufige Volumen Das unter den Marken Bauwerk Parkett und Boen verkaufte Bodenbelagsvolumen verzeichnete im Berichtsjahr einen Rückgang um insgesamt 3.2% auf 8.7 Millionen Quadratmeter. Die rückläufigen Volumen sind zum grossen Teil auf die Beendung der Zusammenarbeit mit Kunden in Schweden und Norwegen, deren Projekte unrentabel geworden waren, zurückzuführen. So gestaltete sich insbesondere in den skandinavischen Märkten Norwegen und Schweden die Situation als anspruchsvoll, wobei in Norwegen die Marktanteile im rückläufigen Markt ausgebaut werden konnten. Insgesamt betrug der Umsatzrückgang in Skandinavien 11%, während sich die Umsätze in der wichtigen DACH-Region insgesamt stabil entwickelten. Der Markt Deutschland tendierte seitwärts, und auch hier konnte die Bauwerk Boen Group Marktanteilszugewinne verzeichnen. Im leicht rückläufigen Heimmarkt Schweiz vermochte die Gruppe den Marktanteil zu halten.In den Exportmärkten ausserhalb Europas, insbesondere Asien und USA, die weiterhin rund 8% zum Gruppenumsatz beitrugen, war der Umsatz mit einem Minus von 11% ebenfalls rückläufig.Profitabilität in herausforderndem Umfeld ausgebaut Trotz weiterhin bestehender Überkapazitäten in der europäischen Parkettindustrie konnte die Bauwerk Boen Group im Berichtsjahr auf ausgewählten Produkten Preiserhöhungen durchsetzen. Zusammen mit der Fokussierung auf einen profitableren Kunden- und Produktemix und eine Normalisierung in den Materialkosten, vermochte die Gruppe die Bruttomarge zu steigern. Des Weiteren beginnen sich die über die letzten Jahre umgesetzten umfangreichen Effizienzmassnahmen im Werk in Durdevac/Kroatien auszuzahlen. Das Unternehmensergebnis 2019 betrug CHF 12.9 Mio. und liegt insbesondere dank eines stark verbesserten Finanzergebnisses aus einer tieferen Zinsbelastung und deutlich reduzierten negativen Wechselkurseffekten sowie gesunkenen ausserordentlichen Aufwendungen um erfreuliche 33.2% über Vorjahr (CHF 9.7 Mio.). Die per 1. Januar 2020 im Kanton St. Gallen wirksam werdende Steuersatzsenkung von 17.4% auf 14.5% mit der damit verbundenen Berücksichtigung der entsprechenden positiven Effekte in den latenten Steuern per 31. Dezember 2019 sowie die dank positiver Ergebnisse mögliche Verrechnung mit Verlustvorträgen, insbesondere in Kroatien, hat auch im Berichtsjahr zu einer positiven Steuerquote geführt.Solide Finanzierung Die Bilanz- und Finanzkennzahlen der Bauwerk Boen Group per 31. Dezember 2019 sind nach wie vor solide. Die Eigenkapitalquote per Stichtag lag, unter Einrechnung der nachrangigen Aktionärsdarlehen, bei 45.0% (43.8% per 31.12. 2018). Die Reduktion der Bilanzsumme um CHF 9.3 Mio. auf CHF 250.3 Mio. (CHF 259.6 Mio.) liegt insbesondere in der Rückführung von Fremdkapital begründet.Investitionen und Cash Flow Im Berichtsjahr gelang der Bauwerk Boen Group eine erfreuliche Steigerung des freien operativen Cash Flow auf CHF 18.1 Mio. (Vorjahr CHF -11.1 Mio.). Hierzu beigetragen haben einerseits das verbesserte Ergebnis, anderseits - nach abgeschlossenen Investitionsprogrammen in die Produktionsinfrastruktur - auch tiefere Investitionen in Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen. Nach Rückführung von Nettoverbindlichkeiten inklusive nachrangigem Aktionärsdarlehen um insgesamt CHF 11.7 Mio. betrug der Anstieg der liquiden Mittel CHF 6.4 Mio. auf CHF 13.8 Mio. (Vorjahr CHF 7.7 Mio.). Der adjustierte Nettoverschuldungsgrad betrug 2.75, nach 3.16 im Vorjahr.Ausblick 2020 Aufgrund derzeit schwierig vorhersehbarer handelspolitischer und wirtschaftlicher Entwicklungen, letzteres nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Corona-Virus, verzichtet die Bauwerk Boen Group derzeit auf einen Ausblick auf das laufende Jahr. Die Gruppe sieht sich aber in einer guten Position, dank ihrem umfassenden Produkteportfolio, der guten Marktstellung und den eingeleiteten und bereits umgesetzten Effizienzmassnahmen in der Produktion bei einer Normalisierung der Situation die Umsätze halten und die Profitabilität mittelfristig weiter ausbauen zu können.Konsolidierte Erfolgsrechnung in 1000 CHF 2019 2018 Verän- d. in %Nettoumsatz 281'38- 291'99- -3.6 3 8 Warenaufwand -132'0- -141'9- 66 48 Personalaufwand -64'06- -63'01- 3 9 Übrige Betriebsaufwand -55'68- -56'60- 2 6 Übrige Erträge 1'706 875 Übrige Aufwendungen (inkl. Restrukturierungen) -1'689 -2'661 Betriebsergebnis vor Abschreibungen und 29'589 28'639 3.3 Amortisationen (EBITDA) EBITDA in % des Nettoumsatzes 10.5% 9.8%Abschreibungen -11'96- -11'67- 1 8 Betriebsergebnis (EBIT) 17'628 16'961 3.9 EBIT in % des Nettoumsatzes 6.3% 5.8%Finanzergebnis -4'259 -6'520 Ausserordentliches Ergebnis -752 -1'439 Ergebnis vor Steuern (EBT) 12'617 9'002 40.2 EBT in % des Nettoumsatzes 4.5% 3.1%Steuern 296 714 Unternehmensergebnis 12'913 9'716 32.9 Unternehmensergebnis in % des Nettoumsatzes 4.6% 3.3% Konsolidierte Bilanz 31.12.2019 in % 31.12.2018 in % Verä- in nd. % in 1000 CHFAktiven Flüssige Mittel und 13'784 7'667 Wertschriften Übriges 123'158 132'077 Umlaufvermögen Umlaufvermögen 136'942 54.7 139'744 53.8 -2'8- -2.- 02 0Finanzanlagen 2'273 2'698 Sachund immaterielle 111'049 117'167 Anlagen Anlagevermögen 113'322 45.3 119'865 46.2 -6'5- -5.- 43 5Total Aktiven 250'264 100.0 259'609 100.0 -9'3- -3.- 45 6Passiven Finanzverbindlichkei- 97'757 102'053 ten Übriges 28'434 31'786 kurzfristiges Fremdkapital Übriges 11'519 11'995 langfristiges Fremdkapital Fremdkapital 137'710 55.0 145'834 56.2 -8'1- -5.- 24 6Aktionärsdarlehen 30'000 12.0 37'308 14.4 -7'3- -19- 08 .6Aktienkapital 76'394 76'394 Kapitalreserven 14'062 14'062 Gewinnreserven -7'902 -13'989 (inkl. Fremdwährungsdiffere- nzen) Eigenkapital 82'554 33.0 76'467 29.5 6'08- 8.0 7Total Passiven 250'264 100.0 259'609 100.0 -9'3- -3.- 45 6 Kontakt Peter Schmitter, CFO Bauwerk Boen Group Email: peter.schmitter@bauwerk-boen.com, Telefon +41 71 747 72 94Über Bauwerk Boen Group Die Bauwerk Boen Group ist europaweit der führende Entwickler, Produzent und Anbieter von Parkettböden im Premium-Segment sowie der zweitgrösste Marktteilnehmer im Holzbodenmarkt. Mit jährlich rund 8.7 Mio. m2 verkauftem Parkett unter den beiden Labels Bauwerk und Boen bietet die Gruppe ein komplementäres Sortiment an 2- und 3-Schicht Parketten sowie Sportbodenbelägen aus Holz an. Die Kernmärkte Schweiz, Norwegen und Deutschland sowie Österreich, England, Frankreich, Italien, Schweden, China und die USA werden durch lokale Tochtergesellschaften bearbeitet. Der administrative Hauptsitz der Gruppe befindet sich in St. Margrethen/Schweiz. 