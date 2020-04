FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0849 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0877 Dollar festgesetzt.



Marktbeobachter sprachen von einer allgemeinen Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verleihen konnten. Am Morgen ist der Kurs des Dollar im Handel mit allen wichtigen Währungen gesunken. Im Tagesverlauf könnten Konjunkturdaten aus der Eurozone für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen Preisdaten aus Deutschland und Kennzahlen zur Unternehmensstimmung in der Eurozone.



Am Devisenmarkt warten die Anleger außerdem auf geldpolitische Entscheidungen in den USA. Am Markt wird erwartet, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihren beispiellosen Kriseneinsatz zunächst nicht ausweiten dürfte. Bei der Veröffentlichung der Beschlüsse am Abend wird allenfalls mit Änderungen an einzelnen Krisenprogrammen gerechnet./jkr/ssc/stk

