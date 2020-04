FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax bestimmen auch am Mittwoch wohl zunächst die Optimisten das Geschehen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund ein halbes Prozent höher auf 10 845 Punkte.



Tags zuvor war er mit 10 897 Punkten auf ein neues Erholungshoch nach dem Corona-Crash geklettert. Im Nachmittagshandel gingen ihm mit der schwächeren Wall Street dann jedoch etwas die Kräfte aus und er rutschte knapp unter 10 800 Punkte zurück. Weitere Gewinnmitnahmen scheint es nach über 5 Prozent Gewinn in fünf Handelstagen aber zunächst nicht zu geben.



Etwas Entspannung gebe es am zuletzt turbulenten Ölmarkt, sagte ein Börsianer. Die Öllager füllten sich offenbar doch etwas langsamer als befürchtet. Die Lage bleibt aber kritisch: Einer wegen der Corona-Krise wegbrechenden Nachfrage steht ein viel zu hohes Angebot gegenüber. Dies hat zur Folge, dass Platz in verbliebenen freien Lagern immer knapper wird.



Am Abend steht die US-Notenbank im Fokus. Die Fed dürfte allerdings ihren beispiellosen Kriseneinsatz zunächst nicht ausweiten. Es werden allenfalls Änderungen an einzelnen Krisenprogrammen erwartet./ag/jha/

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken