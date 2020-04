Während VW und BMW mit Investitionen und Plänen Gas geben, plädierte Daimler bis jetzt fürs Sparen. Das erscheint reichlich wenig, wenn man in Stuttgart mit den Großen der Welt mithalten will. Mal sehen, was heute der Daimler-Vorstand bietet. Es wird prägend für den ganzen Autobau.



