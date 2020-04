Muttenz (awp) - Clariant wird seine ordentliche Generalversammlung am 29. Juni 2020 abhalten - also quasi am letztmöglichen Termin. Ob die Aktionäre dann auch physisch an der Veranstaltung teilnehmen können, kann der Spezialchemiekonzern am Mittwoch in einem Communiqué aber noch nicht sagen. Clariant hatte zuvor die ursprünglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...