Mehr Downloads in Staaten mit vielen Covid-19-Fällen In der letzten Märzwoche wurden 132 Prozent mehr Gaming-Apps installiert, als im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg steht in Zusammenhang mit der Corona-Krise, wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgeht. So wurde bereits unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie mehr gespielt, als zuvor. Am 21. März wurden weltweit 44,53 Millionen ...

