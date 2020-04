FRANKFURT (Dow Jones)--Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus hat im ersten Quartal tiefrote Zahlen geschrieben. Die Coronavirus-Pandemie hat zu einem weltweiten Einbruch der Luftfahrtbranche geführt, und viele Fluggesellschaften wollen ihre Aufträge bei Airbus verschieben oder stornieren. Die Jahresprognose und den Dividendenvorschlag hatte der europäische Boeing-Rivale bereits am 23. März zurückgezogen. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Geschäft würden weiterhin bewertet. Angesichts der begrenzten Visibilität, insbesondere im Hinblick auf die möglichen Auslieferungen, werde noch keine neue Prognose gegeben.

In den drei Monaten per Ende März ging der Umsatz um 15 Prozent auf 10,63 Milliarden Euro zurück. Analysten hatten im Konsens mit Einnahmen von 10,65 Milliarden Euro gerechnet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) brach um 49 Prozent auf 281 Milliarden Euro ein, wie die Airbus SE mitteilte. Unter dem Strich wies der Konzern einen Nettoverlust von 481 Millionen Euro aus. Die Nettocashposition belief sich per Ende März auf 3,59 Milliarden Euro, zum Jahresende 2019 waren es noch 12,5 Milliarden gewesen.

"Wir haben einen soliden Start in das Jahr erlebt, sowohl in kommerzieller als auch in industrieller Hinsicht, aber wir sehen die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie schnell an den Zahlen," sagte Airbus-Chef Guillaume Faury. "Wir befinden uns jetzt inmitten der schwersten Krise, die die Luft- und Raumfahrtindustrie je gesehen hat."

