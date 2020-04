Kann die FED-Sitzung der US-Notenbank den Markt neue Phantasie verleihen? Immerhin gab es im Vorfeld schon einen Angriff der Bullen. An welchen Marken sich dieser fortsetzt, zeigt folgende Chartanalyse auf. DAX am Dienstag Mit 135 Punkten Tagesgewinn zeigte der DAX, was er von Widerständen hält: Durchbruch war das Motto! So wurde nicht nur der 10.740er-Bereich aus der Vorbörse übersprungen, sondern auch das Vorwochenhoch aus der 10.800er-Region. DAX-Entwicklung am Dienstag Mit einer solchen Dynamik ...

