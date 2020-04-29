FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DIAMOND OFFSH.DRILL.13/43 US25271CAN20
DIAMOND OFFSH.DRILL.13/23 DO1A US25271CAM47
DIAMOND OFFSH.DRILL.17/25 US25271CAP77
AB/FROM ONWARDS 29.04.2020
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DIAMOND OFFSH.DRILL.13/43 US25271CAN20
DIAMOND OFFSH.DRILL.13/23 DO1A US25271CAM47
DIAMOND OFFSH.DRILL.17/25 US25271CAP77
AB/FROM ONWARDS 29.04.2020
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