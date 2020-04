Hamburger Designer sind auf die zunächst seltsam erscheinende Idee gekommen, die serifenlose Schrift Arial mit der Serifenschrift Times New Roman zu verbinden. Welche Schrift in welchem Maße in der Verbindung beider dominiert, kann dynamisch festgelegt werden. Times New Roman und Arial sind mit Abstand die verbreitetsten Schriftarten inner- und außerhalb des Web. Sie sind quasi die Archetypen moderner Schriftsetzung und stellen die Gegenpole dar. Schon seit der Frühzeit digitaler Textverarbeitung werden beide Schriften mit den gängigen Betriebssystemen geliefert. Times New Roman und Arial: Omnipräsente Fonts Im Web der Neunziger waren sie in der ...

