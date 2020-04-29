FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 29.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.04.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
B7X XFRA NO0010299068 THIN FILM ELECTRON.NK 2,2"
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