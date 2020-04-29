Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 29.04.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 627 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0H1DM ISIN: NO0010299068 Ticker-Symbol: B7X 
Stuttgart
29.04.20
08:11 Uhr
0,078 Euro
-0,002
-2,73 %
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
THIN FILM ELECTRONICS ASA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
THIN FILM ELECTRONICS ASA 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
THIN FILM ELECTRONICS
THIN FILM ELECTRONICS ASA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
THIN FILM ELECTRONICS ASA0,078-2,73 %