In der zurückliegenden charttechnischen Besprechung vom 06. April 2020: "Baumwolle: Wochenkerze weckt Hoffnung" wurde nach einer Doji-Wochenkerze auf eine potenzielle Trendwende bei Baumwolle hingewiesen. Diese setzte auch nur wenig später ein und trieb die Notierungen an das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie die Kursmarke von 57,50 US-Cent planmäßig voran. Da allerdings nur das Minimalerholungsziel erreicht wurde und sich weitere Kursgewinne anschließen könnten, bestünde durchaus die Möglichkeit auf eine fortgesetzte Preissteigerung bei Baumwolle. Bestehende Long-Positionen sollten infolgedessen jetzt aber sehr viel enger abgesichert werden, da sich die Marktlage in der aktuellen Phase sehr stark ändert. Investierte Anleger können auch einen Teil ihrer Gewinne realisieren und den Rest einfach weiterlaufen lassen. Eine Anpassung der Verlustbegrenzung bleibt aber unerlässlich!

Minimalkorrekturziel erreicht

