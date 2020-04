Auf die Zahlen zum ersten Quartal 2020 am Montag folgte am Dienstag die Hauptversammlung von Bayer. Anders als im Vorjahr entlastete das anwesende Grundkapital den Vorstand des DAX-Unternehmens und auch der Gewinnverwendung in Form einer Dividende von 2,80 Euro erteilten die Aktionäre grünes Licht. Dennoch zählt die Bayer heute zu den schwächsten DAX-Titeln.Denn die Bayer-Aktie wird am ersten Tag nach der Hauptversammlung ex-Dividende gehandelt. Sprich: Die Börse handelt den DAX-Wert mit einem Abschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...