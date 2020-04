Der Börsenexperte Thomas Gebert ist nicht nur für seinen berühmten Börsenindikator bekannt, sondern hat auch gezielt in seinen Büchern gezeigt auf welche Muster es an den Märkten ankommt und wie man diese strategisch ausnutzt. Im Interview erklärt er den aktuellen Stand der Märkte und wie es nun weitergehen könnte. Thomas Gebert: Ich habe auch verloren. Allerdings hält sich mein Minus wie das im Musterdepot des Gebert-Briefs mit -11,7 Prozent seit Jahresbeginn in Grenzen. Der DAX verlor doppelt ...

